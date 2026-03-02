Bijes Hrvata jer prijeti propast: 'Dali im milijarde, a zeznuli bi i gradnju obične kuće!'

Brojne reakcije na Redditu ponovno su pokazale duboko nepovjerenje građana u sposobnost državnih tvrtki da upravljaju velikim infrastrukturnim projektima.

Članak o kašnjenju i potencijalnom gubitku stotina milijuna eura u obnovi željeznica, nazvanoj "najskupljim eksperimentom", pokrenuo je lavinu ciničnih i ogorčenih komentara koji oslikavaju opće raspoloženje javnosti.

Istraživački prilog RTL Detektora upozorava na katastrofalno stanje takozvane "renesanse hrvatskih željeznica". Ključni projekti, poput rekonstrukcije pruge od Dugog Sela do mađarske granice, kasne godinama. U tekstu se navodi da je propao i šesti pokušaj odabira izvođača za dionicu vrijednu 361 milijun eura, a krajnji rok za povlačenje europskih sredstava istječe krajem 2029. godine.

Ako se projekti do tada ne dovrše, trošak će u potpunosti pasti na leđa hrvatskih poreznih obveznika, pretvarajući dugo očekivanu modernizaciju u financijsku noćnu moru.

'Nismo sposobni ni održavati postojeće'

Komentari na Redditu nisu štedjeli riječi kritike, a gađaju u srž problema: sustavnu nesposobnost, korupciju i nedostatak odgovornosti. Jedan od komentara koji najbolje sažima osjećaj mnogih koji su imali iskustva s državnim tvrtkama glasi: "Tko god je radio na bilo kojem projektu gdje je investitor HŽ Infra ili HŽ PP zna koji su stvarni razlozi, a ne ove floskule iz članka. To su investitori koji bi zajebali izgradnju obiteljske kuće, a sad im je netko povjerio milijarde na upravljanje", napisao je jedan komentator, dodajući kako je riječ o ogromnom promašaju Vlade koja nije prepoznala da HŽ nije sposoban voditi ovakve projekte.

Drugi komentari nadovezuju se na sličan sentiment. "Zato jer nismo sposobni niti održavati ono što je postojalo, a kamoli izgraditi nešto novo", ističe se u jednom od komentara, dok drugi cinično zaključuje: "Tl:dr rođe nisu skužili kak mrknut eu pare, neki su i bankrotirali u međuvremenu, nema niš dok ne skuže kak mrknut pare".

U raspravama se spominje i ironija Vladinog proklamiranog "desetljeća željeznice", koje, prema mišljenju mnogih, prolazi bez ijednog značajnog pomaka unatoč dostupnim milijardama iz EU fondova.

Od pruga do robotaksija: Kolekcija skupih eksperimenata

Ono što ove reakcije čini posebno zanimljivima jest širi kontekst u koji ih javnost smješta. Izraz 'najskuplji eksperiment' nije se zadržao samo na željeznicama. Mnogi su odmah povukli paralelu s projektom robotaksija tvrtke Verne Mate Rimca, koji se također financira sa 179,5 milijuna eura iz europskih sredstava i koji je u javnosti često kritiziran kao "znanstveni eksperiment" s neizvjesnim ishodom.

Čini se da u javnoj percepciji postoji obrazac prema kojem se veliki, novcem poreznih obveznika Europske unije financirani projekti, predstavljaju kao vizionarski, no u praksi postaju simboli netransparentnosti i kašnjenja.

Reakcije javnosti pokazuju da građani gube strpljenje i vjeru u obećanja, bilo da se radi o modernim prugama kojima će vlakovi voziti brže ili o futurističkim autonomnim vozilima na ulicama. Zajednički nazivnik za oba projekta u očima javnosti je strah da će, kada se podvuče crta, cijenu 'eksperimentiranja' na kraju platiti isključivo građani.

