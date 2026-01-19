FREEMAIL
BRZA REAKCIJA /

Thompson napisao tri riječi nakon pobjede hrvatskih rukometaša na Euru

Thompson napisao tri riječi nakon pobjede hrvatskih rukometaša na Euru
Foto: Petter Arvidson/pixsell

Thompsonova pjesma koju se ne smije puštati na Euru je neslužbena himna naših rukometaša

19.1.2026.
20:17
M.G.
Petter Arvidson/pixsell
Marko Perković Thompson oglasio se nakon utakmice drugog kola Europskog prvenstva u rukometu u kojoj je Hrvatska pobijedila Nizozemsku 35:29 i osigurala drugi krug natjecanja.

Uoči ove utakmice Thompson se našao u fokusu zbog hita "Ako ne znaš šta je bilo", neslužbene himne hrvatskih rukometaša. Ta je pjesma puštena na utakmici prvog kola između Hrvatske i Gruzije, a iz EHF-a su jasno rekli da se radilo o pogrešci i da se ta pjesma više neće čuti na Euru.

Naime, iz Europske rukometne federacije (EHF) su za RTL Danas rekli da pjesma nije bila na službenom popisu pjesama, da je puštena greškom, što se više neće ponavljati. Hrvatska delegacija više puta je na dan utakmice tražila njezino puštanje, ali tvrde u Europskoj federaciji - to je odbijeno, jer zahtjevi za puštanje pjesama u kratkom roku nisu predviđeni. 

Thompson se u prvom oglašavanju nakon ovog skandala  oglasio poslije utakmice s Nizozemcima i čestitao hrvatskim rukometašima na pobjedi.

Marko Perković ThompsonHrvatska Rukometna ReprezentacijaNizozemskaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
