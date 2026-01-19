Thompson napisao tri riječi nakon pobjede hrvatskih rukometaša na Euru

Marko Perković Thompson oglasio se nakon utakmice drugog kola Europskog prvenstva u rukometu u kojoj je Hrvatska pobijedila Nizozemsku 35:29 i osigurala drugi krug natjecanja.

Uoči ove utakmice Thompson se našao u fokusu zbog hita "Ako ne znaš šta je bilo", neslužbene himne hrvatskih rukometaša. Ta je pjesma puštena na utakmici prvog kola između Hrvatske i Gruzije, a iz EHF-a su jasno rekli da se radilo o pogrešci i da se ta pjesma više neće čuti na Euru.

Naime, iz Europske rukometne federacije (EHF) su za RTL Danas rekli da pjesma nije bila na službenom popisu pjesama, da je puštena greškom, što se više neće ponavljati. Hrvatska delegacija više puta je na dan utakmice tražila njezino puštanje, ali tvrde u Europskoj federaciji - to je odbijeno, jer zahtjevi za puštanje pjesama u kratkom roku nisu predviđeni.

Thompson se u prvom oglašavanju nakon ovog skandala oglasio poslije utakmice s Nizozemcima i čestitao hrvatskim rukometašima na pobjedi.

