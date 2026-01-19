I Jandroković komentirao kontroverze oko pjesme: 'Oni imaju neka svoja pravila...'

RUKOMETNA DRAMA /

Neslužbena himna hrvatske rukometne reprezentacije, pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" koju izvodi Marko Perković Thompson, neće se više puštati na Europskom prvenstvu u Švedskoj. Iz Europske rukometne federacije (EHF) su za RTL Danas rekli da pjesma nije bila na službenom popisu pjesama za utakmicu Hrvatska - Gruzija.

Hrvatska delegacija više puta je na dan utakmice tražila njezino puštanje, ali tvrde u Europskoj federaciji - to je odbijeno, jer zahtjevi za puštanje pjesama u kratkom roku nisu predviđeni. S obzirom na to da je pjesma na kraju ipak puštena na utakmici, to tvrde, ne predstavlja vrijednosti koje prvenstvo zastupa.

U Hrvatskom rukometnom savezu kažu da Savez nije informiran tko je i kako sastavljao 'playlistu' glazbe za prvenstvo, niti imaju kompetencija za to.

"Niti znam kako je došlo do sastavljanja playliste, to sastavlja EHF, a kamoli da bi znao na koji način je ta pjesma došla. Doista nemam nikakvih informacija o tome. Ta pjesma je bila izvođena u Hrvatskoj u vrijeme prvenstva, doista ne vidim što bi nekome u Europi to smetalo, ako je nekome to smetnja to je njegov problem", kazao je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, Tomislav Grahovac.

Što na zabranu kaže Vlada?

Iz ministarstva turizma i sporta ranije su za net.hr poručili sljedeće:

"Ministar Tonči Glavina u kontaktu je s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza Tomislavom Grahovcem, prema čijim riječima trenutačno ne postoji službena obavijest vezana uz zabranu puštanja spomenute pjesme na Europskom prvenstvu u rukometu koje je u tijeku.

Ukoliko bi se zabrana ipak pokazala točnom, ističemo kako je ministar Glavina stava da zabrane bilo koje vrste nisu dobre te da je neprihvatljivo zabranjivati izvođenje pjesme koja je neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša, a koja je usto i ranije već bila emitirana na prvenstvima sličnog karaktera", stoji u odgovoru ministarstva, a isti je i stav Vlade.

Cijeloga dana dolaze kontradiktorne informacije oko čitave ove priče. Službeni službeni stav Europske rukometne federacije jest da pjesma nije na službenoj playlisti i da se ne može dodavati i da se ne može puštati.

RTL Danas je dobio i određene neslužbene informacije iz Europske federacije koje pak kažu da ne možete pjesmu odvojiti od izvođača i da je švedski novinar, koji je prvi objavio priču, sve stavio u dobar kontekst.

Situaciju je uoči sjednice Predsjedništva HDZ a komentirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. "Ne znam, vidio sam različite informacije. Oni imaju neka svoja pravila, ali što se nas tiče, to je jedna od najljepših domoljubnih pjesama i nas neće to promijeniti u našem stavu da je pjevamo još i glasnije, samo za to trebaju pobjede sada", kazao je.

Na pitanje ima li političke pozadine iza zabrane, Jandroković kaže da je to nebitno što se Hrvata tiče.

"Ako ne znaš šta je bilo je domoljubna pjesma. Volimo je. To je himna hrvatske rukometne reprezentacije, tako da nas ništa neće promijeniti u našem stavu, ali moramo pobijediti Nizozemsku. To je važnije od svega", dodao je. Više doznajte u javljanju Katarine Brečić.