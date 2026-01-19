FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREGLED ZA VOJSKU' /

Mladić Luka opisao trenutak sreće dobio poziv: 'Tata mi je rekao - dobio si poštu'

Pregledi budućih vojnih ročnika počeli su u Zagrebu i Splitu, ali i lokalnim ustanovama medicine rada.

Od općeg liječničkog pregleda, preko psihologijskog ispitivanja, pretraga krvi i urina, EKG-a, do ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti. Vojna obuka bi trebala krenuti početkom ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Oni koji ne žele, u skladu sa Zakonom o obrani, mogu iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu.

Luka Jambrečina iz Turopolja je rekao: 'Bio sam uzbuđen! Došao sam doma i tata mi je rekao dobio si poštu. I ja sad gledam kakva pošta tko mi je poslao poštu i jeee idem na pregled za vojsku.'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.1.2026.
17:08
danas.hr
RocniciPregledVojni RokZdravstveni Pregledi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx