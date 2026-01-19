FREEMAIL
PRETENZIJE, PRETENZIJE... /

Ovo je sada pitanje svih pitanja: Hoće li Trump uspjeti preuzeti Grenland i kako?

Ovo je sada pitanje svih pitanja: Hoće li Trump uspjeti preuzeti Grenland i kako?
Foto: Rtl Danas

Donald Trump će se susresti s europskim liderima sredinom tjedna na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu

19.1.2026.
13:38
RTL Danas
Rtl Danas
Europa traži način kako odgovoriti Donaldu Trumpu i njegovim pretenzijama na Grenland. Iz Europske komisije s podnevne konferencije za medije poručuju: prioritet je dijalog, a ne eskalacija, te izbjegavanje uvođenja carina.

Tri sata trajao je jučer izvanredni sastanak stalnih predstavnika članica Europske unije, na kojem se razgovaralo i o prijedlogu francuskog predsjednika Macrona da Unija prvi put u povijesti aktivira takozvanu "trgovinsku bazuku". Instrument u borbi protiv prinude - koji Uniji omogućuje nametanje niza trgovinskih protumjera neprijateljskim zemljama. Iako je dogovor još daleko, podršku ideji daje i njemački ministar financija.

Britanski premijer Starmer kazao je da o budućnosti Grenlanda može odlučiti Danska sama. Donald Trump će se susresti s europskim liderima sredinom tjedna na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Svoje je posljednje geopolitičke poteze objasnio norveškom premijeru u bizarnom pismu. 

"Dragi Jonas, uzimajući u obzir da je Vaša država odlučila ne dati mi Nobelovu nagradu za mir iako sam zaustavio osam i više ratova, sad ne osjećam obvezu misliti isključivo o miru, iako ću tome uvijek težiti. Sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Države", naveo je Trump.

A u temi dana pitamo i vas: "Mislite li da će Trump uspjeti preuzeti Grenland i kako?".

Odgovore nam pišite na našoj Facebook stranici net.hr, a komentare ćemo objaviti i u našoj emisiji u 16.30 sati.

