Ovo je sada pitanje svih pitanja: Hoće li Trump uspjeti preuzeti Grenland i kako?

Europa traži način kako odgovoriti Donaldu Trumpu i njegovim pretenzijama na Grenland. Iz Europske komisije s podnevne konferencije za medije poručuju: prioritet je dijalog, a ne eskalacija, te izbjegavanje uvođenja carina.

Tri sata trajao je jučer izvanredni sastanak stalnih predstavnika članica Europske unije, na kojem se razgovaralo i o prijedlogu francuskog predsjednika Macrona da Unija prvi put u povijesti aktivira takozvanu "trgovinsku bazuku". Instrument u borbi protiv prinude - koji Uniji omogućuje nametanje niza trgovinskih protumjera neprijateljskim zemljama. Iako je dogovor još daleko, podršku ideji daje i njemački ministar financija.

Britanski premijer Starmer kazao je da o budućnosti Grenlanda može odlučiti Danska sama. Donald Trump će se susresti s europskim liderima sredinom tjedna na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Svoje je posljednje geopolitičke poteze objasnio norveškom premijeru u bizarnom pismu.

"Dragi Jonas, uzimajući u obzir da je Vaša država odlučila ne dati mi Nobelovu nagradu za mir iako sam zaustavio osam i više ratova, sad ne osjećam obvezu misliti isključivo o miru, iako ću tome uvijek težiti. Sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Države", naveo je Trump.

