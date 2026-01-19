Misterij sudara vlakova šokirao stručnjake: 'Ovo nije uobičajeno, reći ću vam zašto'

Strašna tragedija na jugu Španjolske. Najmanje 39 osoba poginulo je u sinoćnjem sudaru brzih vlakova. Još 152 osobe su ozlijeđene. Nesreća se dogodila u blizini grada Adamuze u pokrajini Cordobi. U dva vlaka bilo je oko 400 putnika, većinom Španjolaca koji su se nakon odmora za vikend vraćali svojim domovima.

Najgora je to željeznička nesreća u Španjolskoj u posljednjih 13 godina. Uzroci se istražuju, a ministar prometa rekao je da broj poginulih još nije konačan.

"Nesreća je iznimno čudna. Dogodila se na ravnom dijelu pruge. Svi željeznički stručnjaci koji su danas bili ovdje i oni s kojima smo se mogli konzultirati iznimno su iznenađeni nesrećom jer, kao što sam rekao, čudno je, vrlo čudno. Vrlo je teško objasniti u ovom trenutku", rekao je Óscar Puente, španjolski ministar prometa.

"Moj brat se dobro oporavlja, s obzirom na okolnosti. Ima prijelom lijevog koljena i čeka transfer u Huelvu", kazao je Abdellatif Tagedi, brat jednog od preživjelih.

"Tehničke i hitne službe i dalje tragaju za mogućim žrtvama. Prioritet je sada briga za sve koji su pogođeni ovom strašnom nesrećom, trebamo biti uz njih, pomoći im i pružiti im potporu", rekla je španjolska kraljica Letizia.

Mišljenje stručnjaka

"Htio bih napomenuti da je Španjolska u Europi najrazvijenija što se tiče vlakova i velikih brzina. Oni imaju preko 4400 kilometara pruga i očito je došlo do iskliznuća. Sada, je li uzrok ljudski faktor ili je do vozila ili infrastrukture, to se mora utvrditi. Nije baš uobičajeno, a oni su doista jedna od najmodernijih željeznica", rekao je Mladen Nikšić, profesor na prometnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.