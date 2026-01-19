Vatrogasac nakon sudara vlakova: 'Ljudi su vrištali. Vladao je kaos, tijela su bila posvuda...'

Španjolske vlasti istražuju uzrok sudara dvaju vlakova na jugu zemlje u kojem je u nedjelju navečer poginulo najmanje 39 osoba, a još 152 su ozlijeđene, u jednoj od najtežih željezničkih nesreća u povijesti Španjolske. Ministar prometa Oscar Puente rekao je u obraćanju novinarima da je nesreća "izuzetno čudna" jer se dogodila na ravnom dijelu pruge.

"U ovom trenutku je jako teško objasniti što se dogodilo", rekao je. Nesreća se dogodila oko 19.40 sati kada je brzi vlak s 317 putnika iz Málage za Madrid iskočio iz tračnica. Na ulazu u mjesto Adamuz, u pokrajini Andaluziji, njegova tri posljednja vagona su prešla na susjedni kolosijek gdje je naišao drugi brzi vlak iz Madrida na putu prema Huelvi. U tom drugom vlaku su bila 184 putnika, a jedan od njih Salvador Jimenez, novinar radija RNE.

'Vladao je potpuni kaos'

"Zvučalo je kao potres", izjavio je. Vidio je da su dva vagona iskočila iz tračnica, od kojih se jedan prevrnuo. "Odmah su pozvali medicinsko osoblje u pomoć. Čekićima su razbili prozore i na kraju su nas evakuirali“, objasnio je Jiménez.

"Kad smo stigli, vladao je potpuni kaos. Tijela su bila razbacana okolo, ljudi su bili dezorijentirani, vrištali su. Mobiteli su stalno zvonili uz tijela mrtvih", ispričao je za španjolski ABC jedan od vatrogasaca koji je među prvima stigao na mjesto užasne nesreće.

Mnogi stradali prevezeni su u obližnji grad Cordobu. U bolnicu je zaprimljena Rocio zbog udaraca u glavu i povraćanja.

"Sve me boli, puna sam modrica", rekla je za novine El Pais putem mobitela.

"Bilo je užasno. Odletjeli smo u zrak", dodala je.

Sanchez odgodio odlazak u Davos

Zasad nema informacija da među stradalima ima hrvatskih državljana. Andaluzija, najmnogoljudnija pokrajina Španjolske, često je turističko odredište iako rijetko u siječnju.

Španjolska ima 3.622 kilometara duge pruge za brze vlakove, a dužu prugu ima samo Kina. Vlak čiji su vagoni iskočili s tračnica vozio je 200 kilometara na sat. Izgrađen je 2022., a bio je pregledan prije četiri dana, izvijestila je kompanija Iryo.

Ovo je najteža željeznička nesreća u Španjolskoj nakon 2013. godine kada je pored sjevernog grada Santiago Compostele iskočio vlak uslijed čega je poginulo 80 osoba, a 145 ih je bilo ozlijeđeno. Španjolski premijer Pedro Sanchez koji je trebao otputovati na Svjetski ekonomski forum u Davos, otkazao je sudjelovanje.