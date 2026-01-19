Leonard otkrio zašto se vratio u Hrvatsku nakon osam godina života u Irskoj: 'To je presudilo'

Nakon gotovo osam godina rada u Dublinu, medicinski tehničar Leonard Sever vratio se u Zagreb. Sada radi u Klinici za anesteziologiju KBC-a Zagreb. Iako mu je rad u Irskoj ostao u lijepom sjećanju, visoki životni troškovi presudili su povratku.

"Bilo je ugodno raditi u Irskoj. Ljudi su direktniji i pozitivni, nisam imao negativnih iskustava kao stranac. Sve je bilo u redu, ali troškovi – najam je izuzetno skup“, kaže Sever. Kada je shvatio da mu polovica plaće odlazi na stanarinu, odlučio se vratiti kući.

S druge strane, medicinska sestra Suzana Rossmanith nakon 20 godina rada u Puli posao je nastavila u Berlinu. Ističe kako Njemačka nudi brojne mogućnosti zapošljavanja.

"Ako želite raditi, imate veliku lepezu izbora – puno radno vrijeme, pola radnog vremena, leasing, work and travel. Trenutačno putujem i radim po cijeloj Njemačkoj“, objašnjava.

Bilježi se rast povratka

Prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara, posljednjih godina u prosjeku ih oko 200 godišnje odlazi iz Hrvatske. Ipak, bilježi se i rast broja povrataka.

"Godine 2020. vratile su se 34 medicinske sestre, 2023. njih 69, a 2024. već 114. Vidljiv je uzlazni trend povratka“, kaže predsjednik Komore Mario Gazić.

Za razliku od liječnika, kod kojih se prvi put dogodilo da se više njih vratilo nego otišlo, kod medicinskih sestara i dalje prevladavaju odlasci. No promjene su vidljive, smatra posebna savjetnica ministrice zdravstva Snježana Krpeta.

"Počele su se vraćati, a dijelom i manje odlaziti. Primjećujemo i preseljenja iz velikih urbanih sredina, poput Zagreba, u manja mjesta – primjerice u Slavoniju, gdje su troškovi života manji, a kvaliteta života često bolja“, kaže Krpeta.

Ključni problem je plaća

Najveći nedostatak medicinskih sestara i dalje je u Dalmaciji, a jedan od ključnih problema ostaje plaća.

"Oko 30 posto sestara ima plaću do 1.380 eura. Zbog toga dio njih odlazi raditi u butike ili sezonski u turizam, gdje mogu zaraditi više“, upozorava Gazić.

Ipak, uvjeti rada u hrvatskom zdravstvenom sustavu postupno se poboljšavaju, potvrđuje i Leonard Sever.

"Razgovarao sam s kolegama i kažu da su zadovoljniji nego prije. Plaće su porasle, uvjeti su bolji, od opreme do osnovnih potrepština. Kad sam odlazio iz Hrvatske, znalo se dogoditi da nema ni rukavica“, prisjeća se.

Najveći odljev medicinskih sestara zabilježen je 2013. godine, kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju – tada ih je zemlju napustilo čak 513. I dok i druge europske zemlje imaju sličan problem, razlika je u organizaciji rada, ističe Rossmanith.

"I oni imaju manjak sestara, ali organizacijski standard koji imaju – mi još nemamo. Plan je vratiti se za godinu ili dvije, no sve ovisi o okolnostima“, kaže.

Ministarstvo radi na poboljšanju uvjeta

U Ministarstvu zdravstva poručuju kako rade na poboljšanju uvjeta.

"Nova oprema, bolji uvjeti rada i veće mogućnosti za profesionalni razvoj su prioriteti, ali presudna je plaća. Medicinska sestra na rukovodećoj poziciji danas ima oko 2.000 eura“, navodi Krpeta.

Hrvatska je trenutačno na 24. mjestu po visini plaća u Europskoj uniji. U inozemstvu radi oko 3 800 medicinskih sestara i tehničara iz Hrvatske, dok ih u domaćem sustavu nedostaje i više od toga – oko 4000. Hoće li se trend povratka nastaviti, ovisit će upravo o tome hoće li najavljene promjene zaživjeti u praksi.