Hoće li Trump preuzeti Grenland? Hrvati dali svoj sud: 'Tko će mu stati na put?'

Europa traži način kako odgovoriti Donaldu Trumpu i njegovim pretenzijama na Grenland. Iz Europske komisije s podnevne konferencije za medije poručuju: "Prioritet je dijalog, a ne eskalacija, te izbjegavanje uvođenja carina".

Tri sata trajao je jučer izvanredni sastanak stalnih predstavnika članica Europske unije, na kojem se razgovaralo i o prijedlogu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da Unija prvi put u povijesti aktivira takozvanu "trgovinsku bazuku". Instrument u borbi protiv prinude - koji Uniji omogućuje nametanje niza trgovinskih protumjera neprijateljskim zemljama.

Iako je dogovor još daleko, podršku ideji daje i njemački ministar financija. Britanski premijer Keir Starmer kazao je da o budućnosti Grenlanda može odlučiti Danska sama. Donald Trump će se susresti s europskim liderima sredinom tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Svoje je posljednje geopolitičke poteze objasnio norveškom premijeru u bizarnom pismu.

"Dragi Jonas, uzimajući u obzir da je Vaša država odlučila ne dati mi Nobelovu nagradu za mir iako sam zaustavio osam i više ratova, sad ne osjećam obvezu misliti isključivo o miru, iako ću tome uvijek težiti. Sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Države", napisao je Trump.

"Sjedinjene Američke Države su nekada imale više od 30 000 vojnika stacioniranih na Grenlandu. Trenutačno ih je manje od 200. Dakle, očito sigurnosna situacija oko Grenlanda nije tako dramatična kao što se sada prikazuje, što ne znači da ne bi mogla postati ozbiljnija", poručio je njemački kancelar Friedrich Merz.

'Tko će mu stati na put?'

I u našoj Temi dana smo vas pitali: "Mislite li da će Trump uspjeti preuzeti Grenland i kako?"

Evo nekih komentara:

"Naravno... Tko će mu stati na put?", kaže Ivica Volarić.

"Trump često koristi silu i prijetnje kao prvi alat, ali Grenland nije Panama. Vojno zauzimanje bi značilo sukob s Danskom i NATO-om, što si SAD ne može priuštiti", smatra Razo Razija Čolaković.

"Hoće. Bez ispaljenog metka i žrtava", kaže Irena Plava.

"Neće, jer ne odlučuje on sam o tome. Većina Amerikanaca, kao i većina ljudi u Senatu se protivi tome, kao i cijela Europa. Ako se dogodi da uzme na silu, neće se moći oporaviti, a sve će imati dugoročne posljedice za američki narod", smatra Franjo Pranjić.

