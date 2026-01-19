Novi potez EHF-a: Evo kakvu su odluku donijeli oko pjesama za današnje utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija danas nastavlja nastup na Europskom prvenstvu utakmicom protiv Nizozemske, no dan je obilježen i novim razvojem događaja izvan terena. Nakon kontroverzi oko puštanja pjesme koja je pratila hrvatske rukometaše, EHF je donio odluku da se danas u dvorani u Malmöu neće puštati nijedna pjesma nacionalnih reprezentacija.

Kako doznaje RTL Danas, to znači da neće biti nacionalne glazbe ni tijekom utakmice Hrvatska Nizozemska, kao ni u večernjem susretu Gruzija Švedska (20:30).

Nakon potvrde Europske rukometne federacije i izjave predsjednika HRS-a Tomislava Grahovca za RTL Danas, Net.hr je uputio dodatni upit Hrvatskom rukometnom savezu. Iz HRS-a su odgovorili kako nemaju nikakve ovlasti ni informacije vezane uz odabir glazbe, istaknuvši da je za glazbeni i zabavni program zadužena profesionalna kompanija “Hey there people”, angažirana od strane EHF-a.

Savez naglašava da su sva pažnja i fokus reprezentacije isključivo na utakmici protiv Nizozemske.

Podsjetimo, EHF je ranije potvrdio zabranu pjesme “Ako ne znaš šta je bilo” Marka Perkovića Thompsona, navodeći da ona nikada nije bila dio službene playliste prvenstva te da njezino puštanje ne odražava vrijednosti natjecanja. Švedski Sportbladet objavio je kako je pjesma izazvala negodovanje dijela publike, nakon čega je zabrana i službeno potvrđena.

Slučaj koji je odjeknuo rukometnim Eurom tako dobiva novi nastavak, bez nacionalnih pjesama, barem za danas.