Oglasio se Marko Perković Thompson u jeku skandala, napisao je samo dvije riječi
Thompson putem svog Facebook profila poslao poruku
403 Forbidden
403 Forbidden
Oglasio se Marko Perković Thompson nakon neviđenog skandala koji je nastao na Europskom rukometnom prvenstvu.
Neuvrštavanje pjesme Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža "Ako ne znaš šta je bilo" na playlistu na vrijeme, na Europskom rukometnom prvenstvu, glavna je tema hrvatskih medija, a Thompson se oglasio na tu temu putem svog službenog Facebook profila. Napisao je samo jednu rečenicu...
"Naprijed Hrvatska."
Uz tu rečenicu podrške hrvatskim rukometašima protiv Nizozemske, objavio je Thompson i pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo".
Podsjetimo, pjesma Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža "Ako ne znaš šta je bilo" nije bila od početka ni uvrštena na playlistu, a EHF ne dopušta nikakve naknadne zahtjeve bilo koga, za bilo kakvu i bilo koju pjesmu. HRS je naknadno htio njeno puštanje što je organizator u Malmou jednom i omogućio, ali samo jednom. Marko Perković Thompson i pjesma kao takvi nisu sporni. Sporan je tajming. EHF je to objasnio u svojim dopisima portalu Net.hr i RTL-u.
"Vodeće načelo pri sastavljanju playlista za sve utakmice na EHF EURO-u jest osigurati najbolje moguće iskustvo i zabavni program za sve posjetitelje u dvorani. Puštanje pjesama na zahtjev u kratkom roku nije predviđeno. Stoga se pjesma u konačnici nije smjela pustiti."
"Sve pjesme na playlistama za sve utakmice unaprijed su potvrđene od strane zabavnog tima i EHF-a prije početka Eura. Stoga su zabavni program i glazba koja se u njegovom sklopu pušta isključiva odgovornost EHF-a i organizatora. Jedini cilj zabavnog programa je pružiti najbolje moguće iskustvo svim gledateljima u dvorani. To je smjernica prema kojoj se sastavljaju playliste i cjelokupni program; zahtjevi za puštanjem pjesama u kratkom roku nisu predviđeni."
Više o tome čitajte - OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Šef HRS-a za RTL Danas o neviđenom skandalu koji je nastao zbog Thompsonove pjesme: 'Jedno neću dopustiti'