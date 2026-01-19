Oglasio se Marko Perković Thompson u jeku skandala, napisao je samo dvije riječi

Oglasio se Marko Perković Thompson nakon neviđenog skandala koji je nastao na Europskom rukometnom prvenstvu.

Neuvrštavanje pjesme Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža "Ako ne znaš šta je bilo" na playlistu na vrijeme, na Europskom rukometnom prvenstvu, glavna je tema hrvatskih medija, a Thompson se oglasio na tu temu putem svog službenog Facebook profila. Napisao je samo jednu rečenicu...

"Naprijed Hrvatska."

Uz tu rečenicu podrške hrvatskim rukometašima protiv Nizozemske, objavio je Thompson i pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

Podsjetimo, pjesma Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža "Ako ne znaš šta je bilo" nije bila od početka ni uvrštena na playlistu, a EHF ne dopušta nikakve naknadne zahtjeve bilo koga, za bilo kakvu i bilo koju pjesmu. HRS je naknadno htio njeno puštanje što je organizator u Malmou jednom i omogućio, ali samo jednom. Marko Perković Thompson i pjesma kao takvi nisu sporni. Sporan je tajming. EHF je to objasnio u svojim dopisima portalu Net.hr i RTL-u.

"Vodeće načelo pri sastavljanju playlista za sve utakmice na EHF EURO-u jest osigurati najbolje moguće iskustvo i zabavni program za sve posjetitelje u dvorani. Puštanje pjesama na zahtjev u kratkom roku nije predviđeno. Stoga se pjesma u konačnici nije smjela pustiti."

"Sve pjesme na playlistama za sve utakmice unaprijed su potvrđene od strane zabavnog tima i EHF-a prije početka Eura. Stoga su zabavni program i glazba koja se u njegovom sklopu pušta isključiva odgovornost EHF-a i organizatora. Jedini cilj zabavnog programa je pružiti najbolje moguće iskustvo svim gledateljima u dvorani. To je smjernica prema kojoj se sastavljaju playliste i cjelokupni program; zahtjevi za puštanjem pjesama u kratkom roku nisu predviđeni."

Više o tome čitajte - OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef HRS-a za RTL Danas o neviđenom skandalu koji je nastao zbog Thompsonove pjesme: 'Jedno neću dopustiti'