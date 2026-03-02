Paula

Nakon tjedana tmurnog neba, sivih jutara i hladnih vjetrova, napokon je stigao dan koji miriše na proljeće. Sunce se probilo kroz oblake, ulice su odjednom živnule, a u zraku se osjeti ona poznata, lagana energija novog početka. Paula je upravo poput prvog toplog zraka koji vas pogodi dok izlazite iz kaputa - vedra, nasmijana i puna optimizma. Njezin osmijeh podsjeća da iza svake zime dolazi proljeće, a iza svakog teškog razdoblja novi početak. Voli duge šetnje na suncu, kavu na terasi i one male rituale koji običan dan pretvaraju u poseban.Kaže da joj je proljeće omiljeno godišnje doba jer simbolizira rast, promjene i hrabrost da krenemo ispočetka. U slobodno vrijeme puni baterije uz glazbu, knjige i druženja s prijateljima, a najviše je veseli osjećaj da je svaki dan nova prilika da postane bolja verzija sebe.