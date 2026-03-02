Hormuški tjesnac ipak otvoren, ali nešto se čudno događa: Pogledajte putanje tankera

Iran zasada ne planira zatvarati Hormuški tjesnac, nakon napada SAD-a i Izraela, izjavio je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u razgovoru za Al Jazeeru.

"Ne namjeravamo zasada zatvarati Hormuški tjesnac, niti planiramo, u trenutnoj fazi, poduzeti bilo kakve mjere koje bi poremetile plovidbu (tjesnacem)", rekao je šef iranske diplomacije za Al Jazeeru koju većinom financira katarska vlada.

Iran proizvodi oko 3,3 milijuna barela dnevno i oko 1,3 milijuna barela kondenzata i drugih tekućih ugljikovodika. U subotu čule su se eksplozije i na iranskom otoku Khargu na sjeveru Perzijskog zaljeva, s terminalima iz kojih se stranim kupcima otprema 90 posto iranskog izvoza nafte. Najveći je kupac iranske nafte Kina.

Napetosti na Bliskom istoku naglo su eskalirale nakon što su američke i izraelske snage u subotu ujutro napale Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev, uključujući i velike proizvođače nafte i plina Katar, Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate.

Vlasnici tankera i naftnih komapnija sami zaustavili tranzit

U međuvremenu je nekoliko vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo tranzit nafte, goriva i ukapljenog prirodnog plina kroz tjesnac koji je velikim dijelom u iranskim teritorijalnim vodama. Satelitski podaci pokazali su veliki broj brodova usidrenih u blizini ključnih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata poput Fujairaha.

Skupina pomorskih osiguravatelja, uključujući Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club i American Club, objavila je da zbog sukoba otkazuje pokriće ratnih rizika za brodove u regiji Perzijskog zaljeva.

Hormuškim tjesnacem prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno i otprilike petina isporuka ukapljenog plina, uglavnom iz Katara, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) iz 2024. godine.

Ometanje GPS-a u tjesnacu

Prema pisanju lista India Today Hormuški tjesnac trenutno se suočava s masovnim digitalnim prekidom jer sofisticirano ometanje GPS-a navodno stvara kaotičnu gužvu tankera u jednom od najvažnijih naftnih pravaca na svijetu.

Nakon zajedničkih američkih i izraelskih vojnih udara na Iran u okviru operacije, regija se pretvorila u elektroničko bojno polje. Iako plovni put obično opslužuje 20 posto globalne opskrbe naftom, brodski promet je naglo opao jer se plovila navodno bore s navigacijom kroz gustu maglu lažnih signala.

Kapetani izvještavaju da njihovi navigacijski sustavi pokazuju lažne pozicije, zbog čega izgleda kao da ogromni tankeri plove po kopnu ili su usidreni u međunarodnim zračnim lukama.

Brodovi se oslanjaju na Globalni pozicijski sustav (GPS) za lokaciju i Automatski identifikacijski sustav (AIS) za signaliziranje svog položaja drugima. U Hormuškom tjesnacu, ovi signali se napadaju na dva načina. Prvo je ometanje, gdje zemaljska stanica emitira snažnu radio buku koja prigušuje slabe signale sa satelita.

Drugo način je lažiranjem. Umjesto blokiranja satelitskih signala, šalje lažne koordinate koje brodskom računalu izgledaju ispravno. Prema podacima tvrtke za praćenje pomorstva Kpler, digitalni otisci ili tragovi koje brodovi ostavljaju na karti iznenada su se 28. veljače raširili u nepravilnim uzorcima.

Te staze, koje obično izgledaju kao glatke, ravne linije, počele su divlje skakati dok su navigacijske prijemnike preplavili sintetički signali.

When GPS lies, ships stop moving.



GNSS spoofing, the deliberate manipulation of satellite navigation signals, has been confirmed in the Gulf. Ships can’t trust where they are, so many are choosing not to go at all.



The result: a sharp drop in vessel traffic through the Strait… pic.twitter.com/RQrmvbjdBg — Kpler (@Kpler) March 1, 2026

Koju tehnologiju koristi Iran?

Iranske snage koriste domaće sustave za elektroničko ratovanje kako bi stvorile nevidljivi štit iznad Perzijskog zaljeva. Iranska vojska rasporedila je sustave Cobra V8 i Sayyad-4 u blizini Bandar Abbasa.

Cobra V8 je platforma na bazi kamiona dizajnirana za presretanje i ometanje zračnih radarskih i satelitskih signala u dometu od 250 kilometara. Iako je Sayyad-4 prvenstveno poznat kao raketni sustav, njegove specijalizirane radarske komponente koriste se u ne-kinetičkoj ulozi za ometanje stranih navigacijskih signala.

Međunarodni analitičari pomorske sigurnosti kažu da je cilj zaslijepiti visokotehnološke senzore i sustave navođenja temeljene na umjetnoj inteligenciji koje su koristile strane snage tijekom operacije 'Epski gnjev', piše India Times.

Iako je ova tehnologija namijenjena skrivanju ratnih brodova i zbunjivanju nadolazećih projektila, stvorila je masovno elektroničko zamračenje. Preko 1100 civilnih tankera sada je uhvaćeno u ovoj digitalnoj magli, što uski tjesnac širine 33 km čini gotovo nemogućim za sigurnu plovidbu.

Kvarovi satelitske navigacije u prenapučenim vodama eksponencijalno povećavaju rizik od pomorskih sudara. Veliki tankeri koji prevoze milijune barela sirove nafte ne mogu se brzo zaustaviti ili okrenuti. Bez pouzdanih podataka, posade se moraju oslanjati na ručni radar i vizualne orijentacije, što značajno usporava globalne tokove energije.

POGLEDAJTE VIDEO: Letica za RTL Danas: 'Iranske službe su zakazale, meta je bila laka! Hamenei nije imao nikakve šanse'