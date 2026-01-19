Marko Perković Thompson niti pjesma nisu sporni, evo o čemu se zapravo radi

Zabrana puštanje pjesme Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža "Ako ne znaš šta je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu glavna je tema hrvatskih medija. Zbog poteza krovne rukometne europske organizacije nastao je skandal, a hrvatska javnost nije dobila konkretne odgovore. Sve do ovog trenutka. Slika je sada kud i kamo jasnija, detaljnija, jer su neke svoje prijašnje odgovore iz EHF-a detaljnije elaborirali. Dakle, pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" nije bila od početka ni uvrštena na playlistu. HRS je naknadno htio njeno puštanje što je organizator u Malmou jednom i omogućio, ali samo jednom. Marko Perković Thompson i pjesma kao takvi nisu sporni. Sporan je tajming.

EHF: 'Sve pjesme na playlistama unaprijed su potvrđene'

Naime, RTL je poslao upit EHF-u, drugi nakon sinoćnjeg koji je poslan od strane portala Net.hr na koji nam je potvrđeno od EHF-a da je zabranjenjeno puštanje pjesme na Euru "Ako ne znaš šta je bilo".

U novom odgovoru iz EHF-a RTL-u je u ponedjeljak konkretnije odgovoreno na ključna pitanja. Naime, EHF tvrdi kako spomenuta pjesma nije bila dio orginalne playliste za utakmicu Gruzija - Hrvatska. To su isto rekli i portalu Net.hr, ali ono što je bitno je sljedeće. RTL je postavio EHF-u novo pitanje, ono oko čega se lome koplja, tj što najviše i zanima javnost.

Na temelju Vašeg objašnjenja, odluka da se pjesma ne pusti nije bila povezana ni s izvođačem ni sa samom pjesmom?

"Vodeće načelo pri sastavljanju playlista za sve utakmice na EHF EURO-u jest osigurati najbolje moguće iskustvo i zabavni program za sve posjetitelje u dvorani. Puštanje pjesama na zahtjev u kratkom roku nije predviđeno. Stoga se pjesma u konačnici nije smjela pustiti."

Prije toga, iz EHF su nam naveli i ovo:

"Sve pjesme na playlistama za sve utakmice unaprijed su potvrđene od strane zabavnog tima i EHF-a prije početka Eura. Stoga su zabavni program i glazba koja se u njegovom sklopu pušta isključiva odgovornost EHF-a i organizatora. Jedini cilj zabavnog programa je pružiti najbolje moguće iskustvo svim gledateljima u dvorani. To je smjernica prema kojoj se sastavljaju playliste i cjelokupni program; zahtjevi za puštanjem pjesama u kratkom roku nisu predviđeni."

U tom odgovoru jasno se da ištitati, između redaka da HRS, odnosno osoba zadužena za sastavljanje playliste ispred hrvatske rukometne reprezentacije, sve jedno tko to bio, nije pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža ni uvrstila na playlistu HRS-a, nego su naknadno inzistirali na puštanju pjesme. To im je omogućeno jednom, ali nakon toga je došao konačni ban. To se u odgovoru EHF-a i vidi.

'Hrvatska delegacija više je puta zatražila puštanje pjesme, ali svaki je put bila odbijena'

Pročitajte i sami taj dio:

"Na dan utakmice puštanje navedene pjesme više je puta zatražila hrvatska delegacija – a zahtjev je svaki put bio odbijen. Činjenica da je pjesma na kraju ipak puštena znači da se to nije smjelo dogoditi. Vodeće načelo pri sastavljanju playlista za sve utakmice na EHF EURO-u jest osigurati najbolje moguće iskustvo i zabavni program za sve posjetitelje u dvorani. Puštanje pjesama na zahtjev u kratkom roku nije predviđeno. Stoga se pjesma u konačnici nije smjela pustiti", zaključak je odgovora kojeg smo dobili iz EHF-a u dva dijela.

HRS: 'Mi ne biramo pjesme za dvorane na Euru?

Iz HRS-a su nam pak odgovorili kako nemaju nikakve informacije niti ovlasti vezane uz odabir glazbe u dvoranama. Kako navode, "za animiranje gledatelja na Europskom prvenstvu zadužena je profesionalna kompanija 'Hey there people' angažirana od strane EHF-a, dok je sva koncentracija Saveza i reprezentacije usmjerena isključivo na utakmicu protiv Nizozemske".

Aftonbladet, švedski portal koji je prvi plasirao priču o zabrani pjesme "Ako ne znaš šta je bilo", piše o Marku Perkoviću Thompsonu i navodi kako se radi o "kontroverznoj osobi na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi navodno odnose na hrvatske ratne zločine". Pišu i kako su njegove pjesme općenito zabranjene na međunarodnim sportskim događajima.

Grahovac za RTL Danas: 'Ne znam ništa, nemamo veze s tim'

Tomislav Grahovac je za RTL Danas, u razgovoru s Majom Oštro Flis, kazao.

"Nemam nikakve informacije, osim onog što sam samo pročitao na portalima i tu moja sva saznanja počinju i završavaju, a o bilo kakvoj pozadini uistinu ne znam. Ono što vam mogu reći da smo mi maksimalno koncentrirani na utakmicu protiv Nizozemske. Nama je danas bitno da pobijedimo da bi ostali na prvenstvu i doista ne želim dozvoliti da nam bilo tko remeti našu koncentraciju i fokus na ono zbog čega smo došli ovdje, a to je isključivo rukomet".

Kao predsjednik HRS-a jeste li bili s nekim u kontaktu oko cijele ove priče?

"Ne. Opet ponavljam, nitko iz EHF-a nam nije niti poslao bilo kakav dopis, mail ili bilo što drugo niti nas je bilo tko zvao. Sve informacije o tome crpim isključivo iz hrvatskih medija i ja o tome uistinu ne znam ništa, a vjerujte mi, prvenstveno nam je cilj da danas pobijedimo Nizozemsku. Jer je to ključna utakmica za ostanak na prvenstvu."

Pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" je prošle godine obilježila SP. Rukometaši su dali jedan dodatni vjetar, dodatnu popularnost toj pjesmi. Vi osobno, što mislite o toj pjesmi?

"Ja mislim da ste me vi pozvali ovdje da dajem izjavu vezanu uz rukomet, ali ako me već pitate, ako je ta pjesma bila izvađana u Hrvatskoj za vrijeme SP-a, doista ne vidim što bi nekom ovdje u Europi to smetalo ali evo, ako je nekom to smetnja, to je njegov problem".

