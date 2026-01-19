Doznajemo kada bi Europa mogla udariti Trumpa trgovinskom bazukom

HOĆE LI PASTI ODLUKA? /

U švicarskom Davosu tražit će se primirje između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih zemalja. U 230 kilometara udaljenom Briselu danas su bile grenlandska i danska delegacija.

Na sinoćnjem izvanrednom sasatanku Europska unija je tražila plan B ako razgovori s Trumpom ne uspiju. Francuski predsjednik Macron predložio je alat osmišljen za neprijateljske zemlje, tzv. trgovinsku bazuku.

"Francuska je pogođena američkim carinama u drukčijoj mjeri nego mi. I u tom smislu razumijem da francuska vlada i francuski predsjednik žele reagirati nešto oštrije nego mi. Ipak, pokušavamo - i uspijevamo - usvojiti zajednički stav prije nego što odemo na europski summit", kazao je njemački kancelar Friedrich Merz.

Odluče li se europske zemlje, na izvanrednom summitu u četvrtak, za trgovinsku bazuku - Komisija će proceduru pokrenuti već u petak ujutro, doznaje RTL Danas od briselskih dužnosnika.

Za izglasavanje je potrebna dvotrećinska većina. Prvo se ide u pregovore s trećom stranom, neuspiju li - Unija može nametnuti carine, zabraniti pristup tržištu, prestati štititi autorska prava, ograničiti tržište za američke tvrtke i ulagače.

"Ti su instrumenti, da budem jasan, itekako na stolu. No, kao što sam rekao u svom prvom istupu, odgovorno vodstvo ponekad zahtijeva suzdržanost. Naš je prioritet suradnja, a ne eskalacija sukoba", kaže Olof Gill, glasnogovornik Europske komisije.

Europa čeka Trumpa u Davosu

Ministri financija u Briselu su danas razmatrali i druge mjere... Carine SAD-u zamrznute su do 6. veljače, aktivacija bi SAD koštala 93 milijarde eura.

"Mislim da bi to bilo vrlo nerazborito", tako iz Davosa Europljanima odgovara Trumpov ministar financija, Scott Bessent.

Američki predsjednik u Davos stiže u srijedu. U bizarnom pismu norveškom premijeru povjerio razloge inzistiranja na Grenlandu. "Dragi Jonas, uzimajući u obzir da je Vaša država odlučila ne dati mi Nobelovu nagradu za mir iako sam zaustavio osam i više ratova, sad ne osjećam obvezu misliti isključivo o miru, iako ću tome uvijek težiti."

Finska je Trumpu odgovara da nagradu dodjeljuje neovisna komisija, a ne država. A na izravno pitanje o vojnoj invaziji na Grenland nije htio odgovoriti. Govor američkog predsjednika u srijedu je u 14.30, sigurno će privući pažnju milijuna diljem svijeta. Pogledajte prilog Ane Mlinarić.