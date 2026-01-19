Kuzmanović, Lučin ili sjajni Martinović? Odaberite najbolji potez utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija u drugoj utakmici Europskog prvenstva pobijedila je s Nizozemce (35:29) i tako osigurala drugi krug.

I na ovoj utakmici bilo je sjajnih pogodaka, ali i još boljih obrana.

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Telemach potez dana: Sjajna obrana Dominika Kuzmanovića Bomba Tina Lučina Ivan Martinović razbija Nizozemce

1. Sjajna obrana Dominika Kuzmanovića

2. Bomba Tina Lučina

3. Ivan Martinović razbija Nizozemce

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!