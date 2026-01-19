Kuzmanović, Lučin ili sjajni Martinović? Odaberite najbolji potez utakmice
Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C
Hrvatska rukometna reprezentacija u drugoj utakmici Europskog prvenstva pobijedila je s Nizozemce (35:29) i tako osigurala drugi krug.
I na ovoj utakmici bilo je sjajnih pogodaka, ali i još boljih obrana.
Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!
1. Sjajna obrana Dominika Kuzmanovića
2. Bomba Tina Lučina
3. Ivan Martinović razbija Nizozemce
Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.
Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.
Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!