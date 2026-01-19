Tonski snimano svjedočenje u Osijeku, evo što je rekao bivši suradnik Mamićevih

POKAJNIK VUKSAN /

Na Županijskom sudu u Osijeku u slučaju Mamić svjedočio je Nikky Arthur Vuksan, nogometni menadžer i suradnik Mamićevih koji je bio obuhvaćen optužnicom za izvlačenje više od 25 milijuna eura iz Dinama, a potom se nagodio s Uskokom i priznao krivnju.

Na prijedlog Mamićeve obrane iskaz se na sudu nije diktirao, nego tonski snimano, pa je na jednom od najkompleksnijih procesa testirano ono što bi u hrvatskom pravosuđu uskoro trebala postati praksa.

Nogometni menadžer i bivši optuženik u ovom slučaju, nakon nagodbe s Uskokom u sudnicu je došao kao svjedok. Upozoren je i da se njegov iskaz neće diktirati u zapisnik, nego tonski snimati pa da prije odgovaranja na pitanja obavezno uključi mikrofon. „Vrlo je jednostavno, ali ne smijete zaboraviti.“ napominje sudac Davor Mitrović.

Jednostavno, ali ako se zaboravi – ništa, kao i mnogo toga u ovom kompleksnom suđenju, sada jedinstvenom i po tonskom snimanju iskaza, što bi u budućnosti trebala postati sudska praksa.

A u vrijeme financijske krize u Dinamu praksa je bila i isplata igrača gotovinom. „Igrači su dolazili tražiti svoje što po ugovorima zaslužuju i kad s računa nije moglo doći to se isplaćivalo u gotovini.“ kaže Nikky Arthur Vuksan, nogometni menadžer.

Igračima je novac na taj način često davao Zdravko Mamić. „U velikoj većini je Zdravko Mamić davao taj novac, porijeklo tog novca, ne znam.“ kazao je Vuksan. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.