Stručnjaci o generaciji Z koja izbjegava služenje vojnog roka: 'Današnji klinci nisu glupi'

POČELO TESTIRANJE /

Počelo je. Od danas se testiraju budući hrvatski vojnici. Kakav im je vid i sluh, jesu li psihološki spremni, što im pokazuje krv i urin. U idućih 10-ak dana liječnički pregled obavit će njih 1200. Što ako se ne odazovu ili ghostaju MORH? Mogu li ih od vojske spasiti ravna stopala? Tko može uložiti prigovor savjesti? I hoće li se Hrvatska suočiti s istim problemima kao Francuska ili Njemačka - velikim brojem GEN Z-jevaca koje vojska jednostavno ne zanima? Više pogledajte u prilogu.