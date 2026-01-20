FREEMAIL
POČELO TESTIRANJE /

Stručnjaci o generaciji Z koja izbjegava služenje vojnog roka: 'Današnji klinci nisu glupi'

Počelo je. Od danas se testiraju budući hrvatski vojnici. Kakav im je vid i sluh, jesu li psihološki spremni, što im pokazuje krv i urin. U idućih 10-ak dana liječnički pregled obavit će njih 1200. Što ako se ne odazovu ili ghostaju MORH? Mogu li ih od vojske spasiti ravna stopala? Tko može uložiti prigovor savjesti? I hoće li se Hrvatska suočiti s istim problemima kao Francuska ili Njemačka - velikim brojem GEN Z-jevaca koje vojska jednostavno ne zanima? Više pogledajte u prilogu. 

 

 

20.1.2026.
12:21
Ivan Skorin
Vojni RokGeneracija ZTemeljno Vojno Osposobljavanje
