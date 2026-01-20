Rene Bitorajac kod Mojmire najavio 'Svadbu': 'Uvijek bude uvrijeđenih, ali zaboli me'

A sad čudo neviđeno. Hrvatski film koji još nije ni počeo igrati u kinima, a kartu je već kupila 41 tisuća ljudi. I to je rekord u pretprodaji, toliko ljudi nije kupilo kartu ni za 'Star Wars'.

Izgleda da redatelj Igor Šeregi ima recept za hit - Hrvatica je trudna sa Srbinom, što nisu baš najdraže vijesti njihovim roditeljima: njezinom ocu, hrvatskom biznismenu, i njegovom ocu, srpskom ministru vanjskih poslova. Obiteljski kaos, balkanski odnosi, stereotipi, satira, sve je to film 'Svadba' čija je premijera u utorak.

Pedeseti mu je rođendan, i baš za poklon doznaje da je na rubu bankrota, i da mu je kćer trudna sa Srbinom. To su muke biznismena Miljenka, kojeg u filmu tumači gost RTL Direkta, Rene Bitorajac.

Je li moguće da mi to imamo smiješnu hrvatsku komediju?

Bojim se da je.

Izgleda tako iz ovog trailera, nisam vidjela film, ti ćeš mi bolje reći.

Velika je stvar da smo najprodavaniji film u povijesti hrvatske kinematografije — ne samo hrvatski film, nego film općenito. Mislim da su se zapravo borili Barbie ili Star Wars. Bila je razlika od nekih par stotina pa evo da riješimo tu dilemu, Svadba je.

Radi se o ljubavi Hrvatice i Srbina, ali fokus je zapravo na obiteljima i njihovim reakcijama. Kako su prikazane, kakva je hrvatska, a kakva srpska obitelj?

Mi smo imali jednu vrstu kompetitivnosti. Srbi su počeli prvi snimati svoje scene, a onda smo mi pitali kakvi smo i zaključili da moramo biti bolji. Kao da igramo neki sport u igri, dok se nismo poslije susreli na setu.

Vrlo su slične po nekim pitanjima, s obzirom na karaktere glavnih aktera, Bjeline i mene. On kao ministar u vladi, ja kao taj „kum“ slizan s vladom. Ta ženidba može čak zazvati i međunarodni incident — to je nešto više nego da smo samo obični ljudi. I iz toga izlazi komedija, samo tako.

Oca Srbina igra Dragan Bjelogrlić, kakva je kemija između vas dvoje?

Kemija je odlična. Dobra je kemija i poslije filma — uvijek smo išli negdje, zabavljali smo se. Ne bih naglašavao samo Bjelogrlića, ali me ugodno iznenadio kao partner. Već sam s njim radio, u smislu da već imamo iskustva. Čovjek se stvarno pripremao, surađivao na scenariju i bio je potpuno u filmu, kao i ostatak glumačke ekipe. A to je dobra stepenica prema uspjehu filma.

Interesantno je da se igrate stereotipima o jednim i o drugima, kojim stereotipima?

Već sama tema, kažu ljudi, djeluje stereotipno. Međutim, ovaj film je baziran na karakterima. Karakteri su takvi da te ljude poznajete osobno — to nisu izmišljeni tipovi, vi znate te ljude. Tako da to već ide u lagani realizam. Stereotipima se smijemo, ali ono što je bitno je da smo zainteresirali publiku za hrvatski film, da ljudi sada hrle u kina i da Hrvatska očito ima dobru komediju.

Hoće li biti uvrijeđenih?

Uvijek bude uvrijeđenih, ali narodski se kaže — zaboli me. Ne znam tko bi se na ovo mogao uvrijediti. Možda Srbi na opis Srba, Hrvati na opis Hrvata. Ali rekao sam već, to su karakteri koji su prepoznatljivi i ne može ih se demantirati. Oni stvarno postoje i razlozi su jasni. Mislim da se ljudi neće vrijeđati na ovo.

Dojma sam da filmovi nisu baš smiješni u zadnje vrijeme. Misliš li da je to tako i je li razlog u političkoj korektnosti?

Politička korektnost je svakako nešto što može ubiti humor. Kod nas nije toliko izražena. Cenzura postoji na televizijama i u serijama, a na filmu još uvijek manje. Zašto nema više komedija? Mislim, ja imam ideju kako da ih bude više — ali ideje naplaćujem.

Rekao si da imaš recept za dobru komediju, koja je zadnja dobra komedija koju si gledao?

Prebrzo mi je to pitanje. Trebalo bi mi barem par minuta da razmislim. Dobro… ili možda par sati.

Čula sam da si negdje rekao da ćeš obrijati brkove ako „Svadba“ ne bude hit, ili?

Nisam to rekao, a i nemam brkove. Neće se to dogoditi. Na kraju mi je bilo drago što sam pustio brkove. Zahvaljujem Snježani iz maske koja me je forsirala da to napravim. Ja sam zapravo dao sve u ovom filmu — puštao sam dlake tamo gdje ih imam i gdje ih nemam. Bilo mi je nezgodno tako šetati po gradu i igrati predstave, ali za film — sve.

Ti i redatelj ste već uspješno surađivali na „ZG 80“, u čemu je tajna?

Obično redatelj bira glumca, ne glumac redatelja. Ja se rado Šeregiju odazivam. Super surađujemo, ali poanta je da svi dobro surađuju sa Šeregijem. On je dosta blag, ali zna što hoće i stvara dobru atmosferu na setu. Tu puno pomaže i njegova produkcijska kuća Eklektika — mladi, ambiciozni ljudi koji rade dobre stvari. Profesionalna ekipa ti dopušta da se fokusiraš na svoje.

Je li bolje kad je redatelj strog i kad se miješa ili kad pusti?

Za koje glumce? Mislim da bi neke glumce trebalo dovesti u red — tada bi trebala biti galama. Ali on već na početku odabere glumce s kojima misli da neće imati problema.

41 tisuća prodanih ulaznica — stvara li taj hype pritisak?

Meni osobno ne. Mislim da Šeregiju i produkciji svakako da — to je već veliki teret. Ali baš mi je drago što sudjelujem u nečem ovakvom. Često mi se dogodi da sam dio nečega što je specifično po nečemu. Vidjet ćemo reakcije, ali duboko sam uvjeren da ih film neće razočarati.