Direkt istražuje: Što novi vlasnik planira sa zagrebačkom Namom? Slijede promjene

Otmjena, topla, drukčija i nažalost već godinama oronula. Nama je generacijama bila simbol starog Zagreba, podsjetnik na neka davno zaboravljena vremena. Ipak vitalnoj 140-godišnjakinji došao je kraj u obliku u kojem je postala slavna.

Višegodišnja saga napokon je dobila svoj epilog. Grad Zagreb odustao je od prava prvokupa pa Nama ide u privatne ruke. Cijena nešto viša od 17 milijuna eura.

Za Nadu koja je Nami dala 36 godina svog života - ovo je posebno težak trenutak. Nama joj je kaže bila sve. "Nemam riječi. Toliko mi je žao, najradije bi se rasplakala, ali dobro, bit će bolje", rekla je Nada.

Gospođa Ljubica odrasla je par ulica od Name i žali što je došao kraj jedne ere. Prisjeća se uspomena iz robne kuće koje je mnogima bila drugi dom.

"Ja sam se isto išla iz škole grijati tu po zimi kad sam išla doma i uspomene su mi velike. Mi smo sve kupovali u Nami, od špeceraja do garderobe", kazala je Ljubica.

Oduvijek je to bilo mjesto za kupovinu, ali i druženje s djelatnicima, susjedima, prolaznicima...

"Pogledajte vi sada, tu ima jako puno ljudi koji su domaći ljudi, Zagrepčani, stari Purgeri kak bi se reklo i divno je kad sretneš takve ljude i možeš s njima komunicirati u prolazu", rekao je Davor iz Zagreba.

Uskoro novi vlasnik

Očekuje se da će novi vlasnik Namu preuzeti do ožujka, a onda neminovno slijede promjene. Prema uvjetima stečaja - 130 radnika ostaje na svojim radnim mjestima.

"Kupac nekretnine ih je dužan zadržati na rok od 2 godine", rekao je Damir Mikić, stečajni upravitelj (FONO) i dodao da bi, prema uvjetima prodaje, Nama još uvijek trebala biti robna djelatnost.

Nama je odlukom grada privremeno zaštićena kao spomenik kulture. Ministarstvo je najavilo trajnu zaštitu što znači da pročelje izvana mora ostati isto, kao i dio interijera. Zbog svega navedenog - izvjesno je da će i dalje biti neka vrsta trgovačkog centra.

Budući planovi nisu poznati

Novi vlasnici zasad ne otkrivaju svoje planove s Namom, no nagađa se da bi se mogao useliti svjetski poznati - modni brend

Zadnjih 25 godina koliko je u stečaju, Nama je nekako poslovala u plusu, no jasno je da joj je potrebno osvježenje. Što vjerojatno znači da više neće biti mjesto na kojem će moći kupiti i dobar kaput i cvijeće i špeceraj i posuđe...

"Falit će mi jer u Nami se stvarno može kupiti skoro sve što nam treba na jednom mjestu", rekla je Nada.

"Nama je nezamjenjiva, tak da bilo bi bolje da ona ostane u svakom slučaju, barem neće biti hotel", kazala je Mirjana.

Mnogi će žaliti, ali to je ekonomska realnost. Izvana bi Nama trebala ostati gotovo ista - iznutra tko zna. Svakako će biti modernije i luksuznije uređena, no hoće li imati dušu? E to je već drugo pitanje...