Hoće li Trump odustati od Grenlanda? Hrvatski povjesničar: 'Ako mu to nije stvarna namjera...'

"The winner takes it all", kaže hit od ABBA-e, a pobjednik je očito Donald Trump, jer iako nagradu nije zaslužio, Nobela za mir svejedno je dobio.

"Što namjeravate s njom i zašto biste htjeli tuđu Nobelovu nagradu", pitali su novinari američkog predsjednika ovog vikenda. "Pa, ponudila mi ju je. Mislio sam da je to jako lijepo. Rekla je, 'okončali ste osam ratova i nitko u povijesti ne zaslužuje ovu nagradu više od vas'. I mislio sam da je to bila jako lijepa gesta", glasio je Trumpov odgovor.

Internet je mislio da je to jako lijepa prilika za ocean šala na Trumpov račun - Usain Bolt ga proglašava najbržim čovjekom na svijetu, osvaja prvenstvo Amerike u baletu, Harry Potter mu daje trofej za osvajanje Tromagijskog turnira, Karate Kid svoj pokal, a Indiana Jones Izgubljeni kovčeg. Strašilo iz Čarobnjaka iz Oza njemu uručuje mozak, a Pele nogometne trofeje.

Ni TV komičari Trumpa nisu štedjeli. "Koji bi psihopat uopće prihvatio tuđu Nobelovu nagradu za mir? Upravo ju je osvojila. To je kao da netko kaže da se poslužiš bilo čime u kuhinji, a ti mu povališ ženu", komentirao je Michael Che, voditelj "Weekend Updatea" u emisiji "Saturday Night Live".

Trump ne misli odustati od Grenlanda?

A tek se naknadno doznalo da je u pismu norveškom premijeru neizravno potvrdio da poseže za Grenlandom baš zato što nije dobio Nobela, iako norveška vlada s dodjelom nema nikakve veze.

"Dragi Jonase, s obzirom na to da je vaša zemlja odlučila ne dodijeliti mi Nobelovu nagradu za mir za to što sam zaustavio osam i više ratova, više ne osjećam obavezu razmišljati isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za SAD... svijet nije siguran ako nemamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom", napisao je Trump Norvežaninu.

"Ne mislim da će američki predsjednik odustati, jer ovoliko puta ponovljena odlučna želja da Sjedinjene Države dođu do Grenlanda može ispasti jedino silno besmislena i neozbiljna, ako mu to nije stvarna namjera", vjeruje povjesničar Tvrtko Jakovina.

Što misle Grenlanđani?

A što misle Grenlanđani, koji su i ovog vikenda prosvjedovali, uz poruke da nisu na prodaju i "Make America Go Away"?

Goran Mijaljica, Hrvat koji je posljednjih godina radio na Grenlandu, nešto kao doktor Fleishman u "Životu na sjeveru", osim što je radio kao psihijatar, ima dojam da se inače mirni i suzdržani Inuiti ovih dana zauzimaju za sebe.

"To su ljudi koji su prilično rezervirani, suzdržani, riječ koja mi najviše odzvanja u glavi je plahi. Sad vidim, pogotovo na društvenim mrežama, organiziraju se protesti, ljudi su jasni, ovo želimo, ovo ne želimo, nas bi trebalo slušati, što mi kao narod koji tu doista živimo hoćemo, koje su naše težnje", kaže Mijaljica.

A težnja Trumpa je lupiti carine europskim i zemljama koje su iskazale podršku Grenlandu. Kao europski odgovor spominje se i "trgovinska bazuka", carine originalno zamišljene prema neprijateljskim zemljama. "Ako se suočimo s tarifama koje smatramo nerazumnima, u poziciji smo odgovoriti", kaže njemački kancelar Friedrich Merz.

Dobra vijest Putinu i Xiju

I tako, dok iz dana u dan pogoršava odnose s europskim saveznicima, Trump u svoj "Odbor za mir", njegovu verziju UN-a osmišljenu za rješavanje sukoba u Gazi, zvao je i Vladimira Putina, potvrdili su iz Kremlja. "Sve ovo što gledamo sa Grenlandom, ovakva retorika protiv najbližih europskih saveznika Sjedinjenih Država, su jako dobro vijesti, ne samo Putinu i Xiju, nego svih onih najradikalnijim Rusima i Kinezima koji u budućnosti žele vidjeti sukob globalnog Zapada i tih civilizacija", zaključuje Tvrtko Jakovna.

Inuiti strepe, zasad im novog vođu prikazuje samo AI. Svim sunarodnjacima koji prosvjeduju opet se javio i sedmogodišnji Marley, s istom porukom - "Činite nas ponosnima, a ponosni smo i na našu vladu! Grenland pripada Grenlanđanima!"

Razvoj situacije, kako se čini, iz dana u dan ovisi o raspoloženju američkog predsjednika. U srijedu stiže u Davos. Ako se ne naduri i na Švicarce.