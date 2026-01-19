Plenković otkrio hoće li slati vojsku na Grenland i komentirao Thompsona: 'Zakulisna igra?'

HDZ je u ponedjeljak održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke. Premijer Andrej Plenković se nakon predsjedništva HDZ-a osvrnuo na izbor sudaca Ustavnog suda, kao i predsjednika Vrhovnog suda. Odgovornost je prebacio na oporbu i ponovio da će sjesti za stol s njenim predstavnicima.

"Pozivamo oporbu na dogovor. Ovo je konstruktivan pristup i rješenje", istaknuo je premijer.

Također je naglasio da oporba za situaciju želi okriviti HDZ.

"Nema tu odgovornosti na HDZ-u, mi nudimo rješenja. I to ne parcijalna nego konstruktivna, kako bi Ustavni sud normalno funkcionirao. Naša je pozicija potpuno jasna, razumna i logična. Oporba se koristi jeftinim trikovima. Teret odgovornosti je isključivo na njoj. Nije naša inicijativa došla slučajno, ona je plod višemjesečnih političkih signala koji dolaze iz oporbe. Oni bi sad model koji bi trebao reflektirati snagu oporbe, a ne parlamentarne većine", rekao je Plenković.

'Moramo odnose činiti boljima'

Plenković u utorak putuje u švicarski grad Davos, gdje će sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF).

"Imamo situaciju u kojoj dolazi do očitih tenzija u odnosima, a to nije došlo sa strane Europske unije. Nikoga još nisam čuo, a da želi zaoštriti odnose sa SAD-om. To ne želi ni Hrvatska", poručio je Plenković.

"Da idemo na fitness? Moramo odnose činiti boljima i kvalitetnijima, a ne da se pojačava napetost. Imamo drugih svjetskih aktera s kojima nemamo zajedničke politike pa je zdravorazumski stav ne zaoštravati odnos s partnerima. Razgovor je najbitniji. Treba pronaći razumno, kvalitetno i dobro rješenje, bez tenzija gdje ih ne treba stvarati", rekao je Plenković i dodao kako Hrvatska neće slati vojnike na Grenland.

"Nema razloga za to, nismo to ni razmatrali. Niti vidim dodanu vrijednost u tome", poručio je.

'To je popularna pjesma i rukometaši je vole'

Također komentirao je i zabranu pjesme Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj.

"To je popularna pjesma i rukometaši je vole. Što će slušati nego pjesme koje ih potiču da brane boje svoje zemlje? Ona je dizala naše rukometaše i ne vidim probleme, posebno u sadržajnom smislu. Je li riječ o političkoj, zakulisnoj igri, ne znam, ali to je moguće. Ono što znam je da smo protiv bilo kakve zabrane i volio bih da se ta pjesma pušta zbog naših rukometaša, prvenstveno. Sigurno to nije prijavio netko tko obožava autora i Hrvatsku", poručio je Plenković.

