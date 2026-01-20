Uff koja cifra! Pogledajte koliko će Vujčić zarađivati na novom radnom mjestu

LIJEPA POVIŠICA /

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izabran je za potpredsjednika Europske središnje banke. U konkurenciji je bilo šest kandidata, a Vujčić je prvi koji je na tu dužnost izabran iz redova malih država članica Europske unije te prvi iz srednje i istočne Europe. Procedura izbora završit će u ožujku potvrdom i na Europskom vijeću, a dužnost će preuzeti u lipnju kada će se birati i njegov nasljednik u HNB-u. Guverner Vujčić zahvalio je Vladi i svima koji su pomogli i kazao da je to priznanje i HNB-u na uspješnom radu.

Na novom radnom mjestu od lipnja Vujčić će umjesto gotovo osam tisuća eura, koliko je primao u HNB-u, primati mjesečnu plaću od minimalno 18 tisuća eura plus brojne izdašne dodatke. U videu pogledajte reakcije na novu poziciju iz Sabora