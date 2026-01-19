Pokajnik Vuksan progovorio na suđenju Mamiću: 'Zdravko ih je isplaćivao u gotovini'

Na Županijskom sudu u Osijeku u slučaju Mamić svjedočio je Nikky Arthur Vuksan, nogometni menadžer i suradnik Mamićevih koji je bio obuhvaćen optužnicom za izvlačenje više od 25 milijuna eura iz Dinama, a potom se nagodio s Uskokom i priznao krivnju.

Na prijedlog Mamićeve obrane iskaz se na sudu nije diktirao, nego tonski snimao, pa je na jednom od najkompleksnijih procesa testirano ono što bi u hrvatskom pravosuđu uskoro trebala postati praksa.

Nogometni menadžer i bivši optuženik u ovom slučaju, nakon nagodbe s Uskokom u sudnicu je došao kao svjedok. Upozoren je i da se njegov iskaz neće diktirati u zapisnik, nego tonski snimati pa da prije odgovaranja na pitanja obavezno uključi mikrofon. „Vrlo je jednostavno, ali ne smijete zaboraviti.“ napominje sudac Davor Mitrović.

Jednostavno, ali ako se zaboravi – ništa, kao i mnogo toga u ovom kompleksnom suđenju, sada jedinstvenom i po tonskom snimanju iskaza, što bi u budućnosti trebala postati sudska praksa.

A u vrijeme financijske krize u Dinamu praksa je bila i isplata igrača gotovinom. „Igrači su dolazili tražiti svoje što po ugovorima zaslužuju i kad s računa nije moglo doći to se isplaćivalo u gotovini.“ kaže Nikky Arthur Vuksan, nogometni menadžer.

Igračima je novac na taj način često davao Zdravko Mamić. „U velikoj većini je Zdravko Mamić davao taj novac, porijeklo tog novca, ne znam.“ kazao je Vuksan.

Vuksanovo svjedočenje

Svjedok je rekao da zna kako je Mario Mamić pri prodaji nogometaša spajao klubove i dogovarao se s igračima i njihovim obiteljima te da je s njim sudjelovao i u transferu Luke Modrića u Tottenham.

„Damir Jozić je pred ovim sudom iskazao da je on najzaslužniji za transfer Luke Modrića iz Dinama u Totenmam, ako nam se možete izjasniti?“ upitao je Mamićev odvjetnik Filip Glavaš.

„Ja mislim da je Luka Modrić najzaslužniji za transfer Luke Modrića u Totenham.“ odgovorio je Vuksan.

Rekao je i da je o pravu na podjelu transfernog obeštećenja igrača i Dinama odlučivao Zdravko Mamić, a sud je zanimalo je li itko to pravo dobio, a nije ga prodao Mariu Mamiću.

„Nemam saznanja o tome.“ kazao je Vuksan. Na upit o vlasništvu inozemne agencije DigiSport preko koje se prema optužnici izvlačio novac iz Dinama, Vuksan je rekao da joj je vlasnik bio Mario Mamić, ali nije pojasnio zbog čega je i on bio naveden kao suvlasnik.

„Ne mogu reći.“ odgovorio je Vuksan.

Mamićeva obrana upitala je Vuksana je li moguće da je pri povratku Balabana u Dinamo klub zastupao Mario Mamić, na što je reagirao Uskok. „Moguće je svašta, moguće je da danas bude i potres.“ kazao je Sven Mišković, ravnatelj USKOK-a.

Potresa na ovom svjedočenju nije bilo, no iako se zbog preciznosti, opsežnosti i vremena iskaz svjedoka za zapisnik nije diktirao nego tonski snimao, svjedočenje ipak nije završeno danas pa će se nastaviti sutra.