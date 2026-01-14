Najskuplja janjetina Tomislava Svetine: Kako se glavni tajnik HNS-a družio sa Zdravkom Mamićem

Konačni epilog afere janjetina u HNS-u - Tomislav Svetina skupo je platio druženje sa Zdravkom Mamićem, više nije glavni tajnik. Predsjednik Marijan Kustić koji je opet pokazao kako se nosi s problemima - odmah je objavio i ime njegova nasljednika, a to će biti Josip Tomaško.

Suncem okupan dom hrvatskog nogometa u kojem se gasila vatra. Točno u podne krenula je izvanredna sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza sa 17 članova na kojoj je glavni tajnik Tomislav Svetina trebao imati saslušanje, ali je ipak odlučio odstupiti i prije početka saziva - sada je bivši.

"Uspjesi Hrvatskog nogometnog saveza utemeljeni su na zajedništvu svih dionika HNS-a. Kao glavni tajnik, ne želim biti sredstvo kojim se pokušava to jedinstvo narušiti i ukaljati ugled, kako moj tako i HNS-a te sam stoga odlučio podnijeti ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a", riječi su Svetine.

"Jednostavno time želi pokazati odgovornost i prema članova Izvršnog odbora i prema predsjedniku Kustiću s kojim je odlično surađivao i kao glavni tajnik ostvario je brojne uspjehe, sudjelovao u brojnim uspjesima HNS-a i na tome mu HNS i zahvaljuje", rekao je glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza, Tomislav Pacak.

Veliki pritisak bio je nakon što su ga snimili za Novu godinu u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Mostara, u jednom restoranu na ručku sa Zdravkom Mamićem. S njima u društvu i Neven Šprajcer te Božidar Šikić, predsjednik Lokomotive i član Izvršnog odbora HNS-a što je dodatno otežalo situaciju.

Nije slučajno

"Prije devet dana smo doznali da Tomislav Svetina se nije slučajno sastao s gospodinom Zdravkom Mamićem, da su mu prije devet dana na sastanku ponuđene dvije opcije, da časno odstupi ili će biti na sjednici Izvršnog odbora izglasano nepovjerenje", rekao je urednik sporta portala Net.hr, Silvijo Maksan.

Snagu i nadmoć još je jednom pokazao predsjednik Marijan Kustić koji je sada na mjesto glavnog tajnika postavio Josipa Tomaška, dosadašnjeg zamjenika Tomislava Svetine. U Savezu je Tomaško obavljao i funkciju voditelja međunarodnih odjela. Uz doktorsku titulu s Kineziološkog fakulteta, pohađao je i brojne Uefine edukacije.

"Zaista se radi o odlično obrazovnom i akademski i nogometnom kadru koji ima dugogodišnje i veliko iskustvo rada u HNS-u", rekao je Pacak.

Iako više neće biti glavni tajnik, što je bio od 2021., neslužbeno, Svetina će zbog ugovora ostati zaposlenik Saveza, a pokreće se pitanje njegove pozicije na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza.

