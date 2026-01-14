Svetina ipak ne odlazi iz HNS-a?! Evo o čemu se radi i zašto je došlo do šokantnog obrata

Tomislav Svetina posljednjih je dana u središtu pažnje hrvatske sportske javnosti, a afera koja je potresla vrh Hrvatskog nogometnog saveza dobila je rasplet koji je rijetko tko očekivao. Iako se u prvi mah činilo da je njegov odlazak iz HNS-a neminovan, stvarnost je barem zasad bitno drugačija. Svetina, istina, više nije glavni tajnik HNS-a, ali ostaje unutar Saveza.

Prema dobrom obaviještenim izvorima portala Net.hr bliskima vrhu Saveza, Svetina je u srijedu podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a, no to ne znači i njegov potpuni odlazak iz krovne kuće hrvatskog nogometa. Naprotiv, dobili smo od istih, dobro obaviještenih izvora, potvrdu kako će ostati zaposlen u Savezu, ali na drugoj, zasad nedefiniranoj funkciji.

Razlog takvom rješenju nije samo političke ili simbolične naravi, već ima i vrlo konkretno pravno-financijsko zaleđe. Naime, Svetina nije počinio pravni prekršaj koji bi omogućio izvanredni otkaz, a u slučaju razrješenja ugovora HNS bi mu, sukladno važećim ugovorima, morao isplatiti otpremninu procijenjenu na oko 300 tisuća eura. Upravo je to, prema dostupnim informacijama, jedan od ključnih razloga zbog kojih se posegnulo za kompromisnim rješenjem.

Uz promjenu funkcije unutar HNS-a, Svetina će nastaviti obnašati i dužnost predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza, čime njegov utjecaj u domaćem nogometu ne prestaje, iako je vidljivo da je ozbiljno poljuljan.

Cijela priča eskalirala je nakon ručka sa Zdravkom Mamićem u Hercegovini, koji je u javnosti doživljen kao politički i simbolički problematičan trenutak. U društvu su, osim Mamića i Svetine, bili i Neven Šprajcer te Božidar Šikić, predsjednik Lokomotive i član Izvršnog odbora HNS-a, što je dodatno pojačalo težinu situacije. Iako se u prvim satima nakon objave spekuliralo da je Svetina “gotov”, pokazalo se da će posljedice ipak biti blaže nego što se očekivalo.

Sam Svetina branio se tvrdnjom kako je riječ o slučajnom susretu, no u nogometnim krugovima jasno je da se takvi detalji rijetko promatraju izolirano od šireg konteksta i simbolike koju nose.

Kontaktirali smo i Hrvatski nogometni savez te ćemo, po dobivanju službene potvrde, objaviti dodatne informacije. Jedno je, međutim, već sada jasno, iako je izgubio jednu od najvažnijih funkcija u domaćem nogometu, Tomislav Svetina iz sustava HNS-a zasad ne odlazi.

"U Zagrebu je u sjedištu HNS-a održana sjednica Izvršnog odbora Saveza, a među ostalim, donesena je odluka o imenovanju novog glavnog tajnika Saveza. Izvršni odbor prihvatio je podnesenu ostavku dosadašnjeg glavnog tajnika, Tomislava Svetine, te je na prijedlog predsjednika Marijana Kustića na funkciju prvog operativca Saveza imenovao dr. Josipa Tomaška, dosadašnjeg zamjenika glavnog tajnika", stoji u priopćenju HNS-a.

