NAKON SVETINE /

Doznajemo: Ovo je novi glavni tajnik HNS-a

Doznajemo: Ovo je novi glavni tajnik HNS-a
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Svetina je odlučio odstupiti sa svoje pozicije sat vremena prije početka skupštine

14.1.2026.
12:27
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Tomislav Svetina podnio je ostavku na poziciju glavnog tajnika u Hrvatskom nogometnom savezu nakon susreta sa Zdravkom Mamićem u Hercegovini početkom godine. Svetina je odlučio odstupiti sa svoje pozicije sat vremena prije početka skupštine na kojoj je bi, tako ionako, bio smijenjen.

Iz izvora bliskih vrhu Hrvatskog nogometnog saveza doznali smo da je za novog glavnog tajnika HNS-a imenovan Josip Tomaško, dosadašnji zamjenik. Tomaško je radio na poziciji voditelja odjela međunarodnih poslova, a tijekom karijere u HNS-u koja je započela 2013. godine bio je i tajnik mlađih reprezentativnih uzrasta.

Sve o HNS-u čitajte na portalu Net.hr. 

Tomaško je doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a 2021. godine završio je prestižnu Uefinu edukaciju "Diploma in Football Leadership and Management" kao jedan od najboljih polaznika. Redoviti je delegat Uefe te član Uefine Komisije za natjecanja nacionalnih reprezentacija i član radne skupine za budućnost U-21 reprezentacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Iza kulisa Dinamovih priprema: Vjetar, 'tortura' i detalj koji je posebno digao atmosferu

HnsTomislav Svetina
komentara
