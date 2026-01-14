Tko je Tomislav Svetina? Bjegunac Zdravko Mamić ga je 'stvorio' i uništio

Dugogodišnji sportski djelatnik i pravnik Tomislav Svetina donedavno je bio drugi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza, no njegova je karijera na samom vrhu naprasno prekinuta. Ostavka na mjesto glavnog tajnika HNS-a uslijedila je nakon skandala koji je ponovno otvorio staru ranu hrvatskog nogometa, onu o utjecaju Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa.

Tomislav Svetina, rođen 1969. godine u Zagrebu, u sportsku je administraciju ušao nakon karijere u pravu, gdje je vodio i vlastiti odvjetnički ured, te nakon što je od 2005. do 2012. bio član uprave Hrvatske lutrije. Široj javnosti postao je poznat kada je 2012. godine preuzeo funkciju glavnog direktora GNK Dinamo. Na toj se poziciji zadržao sve do 2018. godine, u razdoblju koje se s jedne strane pamti po sportskim uspjesima, a s druge kao neodvojivo od vladavine Zdravka Mamića.

Preživio je Mamićev pad

Svetina je slovio za jednog od najbližih Mamićevih suradnika. Njegova lojalnost došla je do punog izražaja u srpnju 2015. godine, nakon uhićenja braće Mamić zbog sumnji u teški gospodarski kriminal. Dok je javnost bila šokirana, Svetina je kao direktor kluba smirivao situaciju izjavom kako su optužbe "neutemeljene" te da se u poslovanju Dinama "ništa ne mijenja". U to je vrijeme bio i glasan protivnik navijačkih inicijativa koje su tražile demokratske promjene u klubu, pa je tako bojkot derbija od strane Hajdukovih navijača i igrača nazvao orkestriranim "pokušajem puča" s ciljem stvaranja "kaosa u hrvatskom nogometu".

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Nakon odlaska iz Dinama, Svetina je nastavio graditi karijeru unutar nogometnih struktura. Još od 2014. godine bio je član Upravnog odbora Sportskog saveza grada Zagreba, a krajem 2018. izabran je za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. Njegov utjecaj rastao je i na nacionalnoj razini; u mandatu od 2017. do 2021. obnašao je funkciju dopredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

Došao do vrha saveza

Kruna karijere stigla je 29. srpnja 2021. godine, kada ga je Izvršni odbor HNS-a, na prijedlog novog predsjednika Marijana Kustića, jednoglasno izabrao za izvršnog direktora Saveza. Njegov je položaj u travnju 2024. preimenovan u glavnog tajnika, radi usklađivanja s nomenklaturom FIFA-e i UEFA-e. Činilo se da je Svetina uspješno prebrodio tranziciju i postao ključna operativna figura u novom vodstvu HNS-a koje se deklarativno nastojalo distancirati od Mamićeve ostavštine.

Skandal koji ga je srušio

Početkom siječnja 2026. godine, u javnost je dospjela fotografija koja je uzdrmala temelje HNS-a. Tomislav Svetina snimljen je na večeri u restoranu "Udovice" u Hercegovini u društvu Zdravka Mamića, pravomoćno osuđenog za izvlačenje desetaka milijuna eura iz Dinama i bjegunca pred hrvatskim zakonom. Za istim stolom sjedili su i Božidar Šikić, član Izvršnog odbora HNS-a, te bivši nogometni dužnosnik Neven Šprajcer.

Kako je Net.hr prvi doznao, na Izvršnom odboru HNS-a otvorena je mogućnost glasanja o (ne)povjerenju Tomislavu Svetini.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Susret je izazvao lavinu negativnih reakcija i vratio u fokus pitanje Mamićevog stvarnog utjecaja na hrvatski nogomet. Svetina je u prvoj reakciji pokušao umanjiti značaj događaja, tvrdeći da se radilo o "slučajnom susretu" nakon privatnog posjeta Međugorju te da s Mamićem nije komunicirao godinama. Međutim, objašnjenje nije zadovoljilo ni javnost ni vodstvo Saveza. Ugled HNS-a bio je ozbiljno narušen, a predsjednik Marijan Kustić našao se pod pritiskom da reagira.

Kustić je hitno sazvao sjednicu Izvršnog odbora za srijedu, 14. siječnja 2026., na kojoj je glavna tema trebala biti sudbina glavnog tajnika. Iako je Svetina isprva odbijao pomisao na odlazak, postalo je jasno da je njegov položaj neodrživ. Pritisak je bio prevelik, a povjerenje vodstva izgubljeno. Otprilike sat vremena prije početka sjednice koja bi ga vrlo vjerojatno smijenila, Tomislav Svetina podnio je ostavku.

Iz izvora bliskih Marijanu Kustiću, predsjedniku HNS-a, doznajemo kako je Svetina shvatio da nema dovoljno ruku u Izvršnom odboru. Većina od 17 članova Izvršnog odbora odlučilo je izglasati nepovjerenje Svetini, a Svetina je shvatio da će na glasanju Izvršnog odbora doživjeti fijasko. To da Svetina ima nekakvu snagu u HNS-u nikad nije bila istina, a ovaj slučaj, odnosno rasplet slučaja "Udovica" to i dokazuje.

