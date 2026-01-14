Doznajemo: Tomislav Svetina podnio ostavku nakon otkrića portala Net.hr

Tomislav Svetina podnio je ostavku na poziciju glavnog tajnika u Hrvatskom nogometnom savezu. Svetina je tako odlučio odstupiti sa svoje pozicije sat vremena prije početka skupštine na kojoj je bi, tako ionako, bio smijenjen. Svetina je donio tu odluku nakon razgovora s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i ostalim članovima izvršnog odbora, kao i nakon saznanja portala Net.hr koji je prvi pisao kako su Kustić i društvo Svetini ponudili, još prije 9 dana na sastanku, dvije mogućnosti. Ili da sam časno ode, odnosno da ostavku, ili će mu Izvršni odbor izglasati (ne)povjerenje. Portal Net.hr prvi je pisao o tome kako će Tomislav Svetina biti smijenjen, kako god se okrene, odnosno da njegov susret sa Zdravkom Mamićem nije bio slučajan.

Iz izvora bliskih Marijanu Kustiću, predsjedniku HNS-a, doznajemo kako je Svetina shvatio da nema dovoljno ruku u Izvršnom odboru. Većina od 17 članova Izvršnog odbora odlučilo je izglasati nepovjerenje Svetini, a Svetina je shvatio da će na glasanju Izvršnog odbora doživjeti fijasko. To da Svetina ima nekakvu snagu u HNS-u nikad nije bila istina, a ovaj slučaj, odnosno rasplet slučaja "Udovica" to i dolazuje.

Povod Svdetininoj ostavci bio je njegov novogodišnji susret sa bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem u poznatom hercegovačkom restoranu "Udovice". Svetina je zajedno s Božidarom Šikićem i Nevenom Šprajcerom snimljen u društvu Zdravka Mamića, a kad je čitava stvar završila u javnosti, Svetina je kasnije izjavio kako je riječ o "slučajnom susretu" te da nije u kontaktu s Mamićem već godinama. Ovaj susret izazvao je bijes čelnika HNS-a, posebice jer je Svetina jedna od bitnijih osoba u HNS-u, dok je Šikić član Izvršnog odbora. Marijan Kustić nastoji obnoviti povjerenje u hrvatski nogomet, a već je došlo do smjena unutar HNS-a, uključujući Šprajcera, koji je 2025. godine nepravomoćno osuđen. Sad je na isti način odstupio i Tomislav Svetina.

Prije 9 dana upravo je Net.hr prvi doznao kako je Tomislavu Svetini ostavljen prostor da se sam časno povuče s pozicije glavnog tajnika HNS-a, kao što su to napravili Bruno Marić i Neven Šprajcer, ali da će u suprotnom sve to završiti na glasanju na Izvršnom odboru, gdje će se glasati o (ne)povjerenju Tomislavu Svetini kao glavnom tajniku i nikakve šanse nema, tvrdi nam izvor, da Svetina to "preživi". Ako se to dogodi, Svetina bi trebao biti smijenjen s pozicije glavnog tajnika HNS-a. Svetina je svojim potezom ozbiljno narušio ugled HNS-a. Svetina je u telefonskom razgovoru RTL-ovoj reporterki Ivani Ivandi Rožić kazao kako njemu nikakve dvije opcije nisu ponuđene, a i potpisnik ovih redaka kontaktirao je istog dana Tomislava Svetinu koji je ostao zakopčan i ništa nije htio komentirati na tu temu.

Time je slučaj "Udovice“, kao i susret sa Zdravkom Mamićem, je po mišljenju mnogih dobio rasplet koji se i očekivao. Dojam je da ga nisu uspjeli ublažiti ni Svetinini medijski istupi, u kojima je tvrdio da je cijela priča neutemeljena i da je susret bio tek puka slučajnost. Čiča miča, gotova priča!