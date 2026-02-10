Poznata hrvatska glumica objavom dirnula pratitelje: 'Težak tjedan iza mene, a ni ovaj nije...'

Jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica, Bojana Gregorić Vejzović (53), poznata po svojoj eleganciji i pozitivnom stavu, nedavno je na svom Instagram profilu podijelila iznimno osobnu i dirljivu objavu. Svojim je pratiteljima otkrila da prolazi kroz teško razdoblje, pokazavši svoju ranjivu stranu i potaknuvši komentare podrške.

'Male stvari postaju velike, ma ogromne'

U objavi koja je iznenadila mnoge, glumica je otkrila s kakvim se izazovima suočava. "Težak tjedan iza mene, a niti ovaj nije sjajno počeo. S vremena na vrijeme dogodi se život koji uzdrma našu sigurnost", započela je Bojana, dajući naslutiti da se bori s problemima koji su je duboko potresli. Umjesto da skriva svoje osjećaje, odlučila je podijeliti poruku o snazi i otpornosti, naglašavajući kako nas upravo teška vremena mogu usmjeriti na ono što je uistinu važno. "Ta izazovna vremena usmjere nas na dobre stvari koje nismo primjećivali. Male stvari postaju velike, ma ogromne! Život nije ukras ništavila, život trebamo koristiti za ljubav i bivanje voljenima… ustrajati… koliko god teško bilo… zar ne", zaključila je u emotivnom tonu.

Objava je popraćena nizom fotografija koje ilustriraju njezine riječi, prikazujući intimne trenutke koji joj očito pružaju utjehu. Među njima su fotografija toplog zagrljaja, nježan pogled njezinog psa, miran trenutak uz čaj te kadrovi iz prirode. Čini se da u ovim izazovnim vremenima glumica pronalazi snagu upravo u jednostavnim životnim radostima i podršci najbližih.

Podrška stiže sa svih strana

Ova iskrena objava dolazi samo desetak dana nakon što je Bojana sa suprugom Enesom Vejzovićem zablistala na crvenom tepihu prestižne medijske nagrade Zlatni Studio, gdje je sudjelovala i u glazbenom nastupu. Dok je javnost navikla viđati je u glamuroznim izdanjima, ova je objava snažno podsjetila da se iza svjetala pozornice i uspješne karijere krije stvarna osoba s vlastitim borbama. Kao dugogodišnja članica ansambla kazališta Gavella i UNICEF-ova ambasadorica dobre volje, Bojana je navikla koristiti svoj utjecaj za pozitivne promjene, a ovoga puta to je učinila na vrlo osoban način.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Njezini pratitelji i kolege nisu ostali ravnodušni. Odmah su joj uputili brojne poruke podrške i ohrabrenja, a komentari su bili ispunjeni riječima utjehe. "Također, no sve prolazi, tako i izazovi i sve prepreke koje se nalaze na našim putevima, dan po dan. Udah, izdah i vjera u bolje sutra", napisala je jedna pratiteljica, sažimajući osjećaje mnogih.

Bojanina objava snažno je odjeknula jer je podsjetila na važnost mentalnog zdravlja i međusobne podrške. Svojom hrabrošću da javno progovori o vlastitim slabostima, glumica je poslala snažnu poruku da nitko nije sam u svojim borbama i da je u redu potražiti utjehu u malim stvarima koje život čine velikim.