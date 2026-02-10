Molitelji najavili svoje prvo hodočašće: Evo gdje i kada će ići ruta

Projekt "Muževni budite" te udruga "Vitezovi bezgrešnog srca Marijinog", za subotu ujutro, 14. ožujka, najavili su održavanje 1. Nacionalnog hoda muškaraca svetom Josipu.

Riječ je o hodočasničkom pješačenju od pavlinskog samostana Svetice kod Ozlja do Nacionalnog svetišta svetog Josipa u Karlovcu.

Hodočasnička ruta duga je približno 16,5 kilometara, a povezuje pavlinski samostan Svetice, povijesno i duhovno važno mjesto pavlinskog reda u Karlovačkoj županiji, s Nacionalnim svetištem svetog Josipa u Karlovcu.

Hodočašće muškaraca

Organizatori ističu kako "ovo hodočašće nije samo fizički put - ono je duhovno putovanje muškaraca koji žele učvrstiti svoju vjeru, zajedništvo i ulogu u obitelji i društvu, nadahnuti životom i krepostima svetog Josipa, zaštitnika obitelji, radnika i svih muževa i očeva."

Hod, kako se navodi, simbolizira spremnost sudionika da, poput svetog Josipa, slušaju Božji poziv, prihvaćaju odgovornost i djeluju s hrabrošću i poniznošću u svakodnevnom životu. Poziv je upućen muškarcima svih uzrasta, uz napomenu da maloljetnici moraju biti u pratnji odrasle osobe.

