Nadbiskup Uzinić uspio okupiti klečavce i prosvjednike na misi: 'Promijenili su nakane'

Ono što se do jučer činilo potpuno nemogućim, dogodilo se ove subote u riječkoj katedrali. Članovi kolektiva 'Dodirni mi koljena', koji redovito prosvjeduju protiv 'klečavaca', ove su subote u riječkoj katedrali sjedili u istim klupama i molili s onima protiv kojih se bore.

Iz Kolektiva su rekli da, iako nisu vjernici, podržavaju trud riječkog nadbiskupa Mate Uzinića da se javni prostor zaštiti od instrumentalizacije vjere.

Umjesto transparenata, povika i policijskih kordona, katedralu su ispunili tišina i zajednička molitva. Pod budnim okom brojnih novinarskih ekipa i kamera, "zaraćene" strane sudjelovale su u istoj liturgiji.

Uzinić poslao snažnu poruku

Nadbiskup Uzinić u svojoj je propovijedi bio vrlo izravan, pozivajući na suosjećanje i kraj isključivosti, piše IKA.

"Treba nam Isus evanđelja, onaj koji nam se objavio kao suosjećajan Bog, Bog kojem je stalo do svakoga", istaknuo je nadbiskup na početku, jasno dajući do znanja da u crkvi nema mjesta za podjele.

Foto: Riječka Nadbiskupija

Nakon mise nadbiskup je izložio Presveti Oltarski Sakrament i pozvao okupljene na klanjanje i molitvu u tišini. Pritom je naglasio kako ne želi da ni taj čin postane razlog novih podjela te je sve koji to žele pozvao da ostanu u tišini pred Isusom i mole za mudrost, poput Salomona.

Većina prisutnih, uključujući i dio onih koji inače prosvjeduju, prihvatila je poziv i zadržala se u katedrali u zajedničkoj tišini prije nego što su se molitelji uputili ispred katedrale na svoju redovitu krunicu.

Foto: Riječka Nadbiskupija

'Klečavci promijenili nakane'

Kolektiv 'Dodirni mi koljena' u priopćenju je objasnio da će prestati s prosvjedima zato što su "klečavci promijenili svoje nakane".

Navode da su prosvjede organizirale jer "klečavci od samog početka ne predstavljaju vjerski fenomen, nego političku i ideološku prijetnju" te da su njihove poruke, kako tvrde, bile usmjerene na "ženu kao podređenu".

Sada smatraju da poruke klečavaca više nisu izravno usmjerene na ženu kao podređenu, ali da su spremne reagirati na nove pokušaje političkih akcija "protiv ravnopravnog društva i prava žena".

