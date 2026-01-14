FREEMAIL
Treba li Svetina otići s mjesta glavnog tajnika HNS-a? Dobili smo rezultate velike ankete

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Nakon što su fotografije dospjele u javnost, Svetina se branio tvrdnjom da je riječ o „slučajnom susretu“ te da s Mamićem godinama nije u kontaktu

14.1.2026.
8:53
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski nogometni savez posljednjih dana suočava se s novom ozbiljnom krizom, u javnosti već praktički prozvanom „aferom Udovice“. Povod cijele priče bio je novogodišnji susret glavnog tajnika HNS-a Tomislava Svetine sa Zdravkom Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, u poznatom hercegovačkom restoranu "Udovice“, nakon čega su zajedno viđeni i u Međugorju.

Svetina je u društvu Zdravka Mamića snimljen zajedno s Božidarom Šikićem i Nevenom Šprajcerom. Nakon što su fotografije dospjele u javnost, točnije u novine Slobodna Dalmacija, Svetina se branio tvrdnjom da je riječ o "slučajnom susretu“, te da s Mamićem godinama nije u kontaktu. No takvo objašnjenje nije smirilo reakcije unutar Saveza.

Kako je Net.hr prvi doznao, na Izvršnom odboru HNS-a otvorena je mogućnost glasanja o (ne)povjerenju Tomislavu Svetini, a prema izvorima bliskima Savezu, njegove šanse da zadrži funkciju iznimno su male. Već se nagađa kako bi Svetina vrlo teško mogao „preživjeti“ nadolazeću sjednicu.

Zbog svega navedenog, Net.hr je proveo anketu među čitateljima s jasnim pitanjem:

Treba li Tomislav Svetina otići s mjesta glavnog tajnika HNS-a?

Rezultati su vrlo jasni:

Da – 79 % 

Ne – 21 % 

U slučaju Svetinine smjene u HNS-u, pod znak pitanja mogla bi doći i njegova pozicija predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS). Protivnici njegove kandidature na nedavnim izborima, među kojima su Dinamo i još nekoliko zagrebačkih klubova, mogli bi ovu situaciju iskoristiti za pokretanje nove inicijative za njegovo uklanjanje i s te funkcije.

