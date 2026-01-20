Gotovo milijun navijača pratilo je utakmicu Hrvatska-Nizozemska! A sutra su na redu Šveđani...

Pobjedu hrvatskih rukometaša nad reprezentacijom Nizozemske na RTL-u pratilo je, prema podacima AGB Nielsena, gotovo milijun navijača! Hrvatski rukometaši sutra se u 20.30 susreću s posljednjim protivnikom iz svoje skupine na Europskom prvenstvu, Švedskom, a utakmici će naravno prethoditi nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 19.50.

Nakon još jedne pobjede hrvatskih rukometaša, ovaj put nad reprezentacijom Nizozemske, rukometna euforija raste, a tome svjedoči i podatak da je, prema podacima AGB Nielsena, susret Hrvatske i Nizozemske ponovno pratilo gotovo milijun gledatelja, kao i utakmicu Hrvatska-Gruzija, te je i ova utakmica ostvarila udio gledanosti od gotovo 50 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina.

Emisija 'Vrijeme je za rukomet' koja je prethodila utakmici ponovno je bila najgledanija televizijska emisija u svom terminu emitiranja, s udjelom gledanosti od preko 20 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina. Središnja informativna emisija RTL Danas također je bila najgledanija u svom terminu sa udjelom u gledanosti od 31 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina te ukupnom publikom od više od 800 tisuća gledaoca.

Hrvatska i Švedska odlučuju o prvom mjestu u skupini

U drugoj utakmici prvenstva Hrvatska je pokazala potencijal i snagu, ne dopustivši dobroj Nizozemskoj da je iznenadi. Odigrala je čvršće, agresivnije i preciznije u završnici, pa nam se brzi Nizozemci nisu uspjeli suprotstaviti. Sutra Hrvatska i Švedska odlučuju o prvom mjestu u skupini.

Ni Švedska u prošlim kolima nije dozvolila da je uzdrma Nizozemska, a još manje Gruzija te će se u posljednjoj utakmici prvog kruga potruditi pokazati kao najbolji u skupini i dogurati do same završnice. Ipak, naša reprezentacija također puca na završnicu, što se nakon pokazane igre protiv Nizozemske čini kao logičan nastavak prvenstva.

Švedska je osvojila Euro 2022., završila treća na Euru 2024. te podbacila na Svjetskom prvenstvu 2025., završivši u drugom krugu. Upravo taj podbačaj Švedska, s vratarom Andreasom Palickom, Felixom Claarom, Jimom Gottfridssonom, Maxom Darjom, Oscarom Bergendahlom i drugima, žele izbriati na domaćem terenu pred svojim navijačima. U svakom slučaju, bit će to veliki test spremnosti koji će pokazati stvarni domet naše momčadi.

I danas će biti zanimljivo...

Danas gledatelji na platformi Voyo mogu pratiti susret Sjeverne Makedonije i Rumunjske te Crne Gore i Švicarske u 18 sati te Mađarske i Islanda u 20.30, dok će se susret Danske i Portugala, također od 20.30, emitirati na kanalu RTL 2.

A sutra, 21. siječnja, osim u utakmici Hrvatske protiv Švedske, navijači i obožavatelji rukometa od 18 sati na platformi Voyo mogu pratiti susret preostale dvije reprezentacije iz naše skupine - Nizozemske i Gruzije.

Susret Hrvatske sa Švedskom na rasporedu je sutra na glavnom RTL kanalu od 20.30 sati, a susretu će prethoditi nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 19.50!

POGLEDAJTE VIDEO Najbolji trenuci iz utakmice Hrvatske i Nizozemske u drugom kolu Europskog prvenstva