Kapetan odigrao vrhunski! Telemach potez dana je sjajni deveti gol Ivana Martinovića

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. 'Stradala' je Nizozemska (35:29) i Hrvatska sigurno prolazi u drugi krug.

I ovoga puta istaknuli su se igrači, a ne golmani pa ste tako sjajnog Ivana Martinovića odabrali za Telemach potez dana.

U našoj anketi skupio je 49 posto, a iza njega se smjestio Dominik Kuzmanović koji je svojom obranom dobio 37 posto. Bomba Tina Lučina je treća s 14 posto.

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Švedske s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 19:50, a utakmica u 20:30 sati.

