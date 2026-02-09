Guverner francuske banke naprasno dao ostavku! Razlog bi mogao biti strateške prirode

Guverner Francuske središnje banke François Villeroy de Galhau neočekivano je najavio ostavku, koja stupa na snagu u lipnju 2026., oko 18 mjeseci prije kraja njegova mandata, piše Euronews.

Time odgovornost za izbor nasljednika preuzima francuski predsjednik Emmanuel Macron, umjesto budućeg predsjednika nakon izbora 2027., na kojima bi prema anketama mogao pobijediti kandidat krajnje desnice.

Iako je Villeroy de Galhau naveo osobne razloge (preuzimanje vodstva humanitarne zaklade), analitičari tajming vide kao strateški potez za zaštitu budućeg vodstva institucije.

Guverner je ostavku podnio nakon stabilizacije političke i proračunske situacije, kako bi izbjegao nove potrese na tržištima.

Macron sada može imenovati nasljednika bliskog svojoj proeuropskoj i centrističkoj ekonomskoj politici.

