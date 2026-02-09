FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON 11 GODINA /

Guverner francuske banke naprasno dao ostavku! Razlog bi mogao biti strateške prirode

Guverner francuske banke naprasno dao ostavku! Razlog bi mogao biti strateške prirode
×
Foto: Martin Lelievre/afp/profimedia

Time odgovornost za izbor nasljednika preuzima francuski predsjednik Emmanuel Macron

9.2.2026.
23:50
danas.hr
Martin Lelievre/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Guverner Francuske središnje banke François Villeroy de Galhau neočekivano je najavio ostavku, koja stupa na snagu u lipnju 2026., oko 18 mjeseci prije kraja njegova mandata, piše Euronews.

Time odgovornost za izbor nasljednika preuzima francuski predsjednik Emmanuel Macron, umjesto budućeg predsjednika nakon izbora 2027., na kojima bi prema anketama mogao pobijediti kandidat krajnje desnice.

Iako je Villeroy de Galhau naveo osobne razloge (preuzimanje vodstva humanitarne zaklade), analitičari tajming vide kao strateški potez za zaštitu budućeg vodstva institucije.

Guverner je ostavku podnio nakon stabilizacije političke i proračunske situacije, kako bi izbjegao nove potrese na tržištima.

Macron sada može imenovati nasljednika bliskog svojoj proeuropskoj i centrističkoj ekonomskoj politici.

POGLEDAJTE VIDEO Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa

FrancuskaGuvernerOstavkaEmmanuel Macron
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx