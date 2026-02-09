Muškarac (71) nožem pokušao ubiti suprugu: Zadao joj više ubodnih rana

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ispitalo je osumnjičenika i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv državljanina Republike Hrvatske (1955.) zbog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, izvijestio je DORH na svojim stranicama.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 71-godišnjak 8. veljače 2026., u obiteljskoj kući na širem području Siska, u nakani da joj oduzme život, suprugu omalovažavao i nožem joj zadao više ubodnih i reznih rana po glavi i tijelu, ali u svojoj nakani da joj oduzme život nije uspio jer su stjecajem okolnosti ozljede bile lake naravi, nakon čega je njegova supruga uspjela pobjeći.

Sucu istrage Županijskog suda u Sisku podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora, zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage Županijskog suda u Sisku prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor iz predloženih zakonskih osnova.