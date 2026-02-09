Legendarna skijašica po prvi put se obratila javnosti nakon kobnog pada

Lindsey Vonn doživjela je ozbiljnu nesreću tijekom nedjeljnog spusta na Zimskim olimpijskim igrama, a sada se po prvi put obratila javnosti objavom u ponedjeljak na Instagramu. Legendarna američka skijašica zadobila je složeni prijelom tibije, koji će zahtijevati više operacija kako bi se pravilno sanirao.

Vonn je u spust krenula unatoč tome što je prije samo devet dana doživjela tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta (ACL) u lijevom koljenu u prethodnom padu. “Jednostavno sam bila pet centimetara preblizu idealne linije kada je moja desna ruka zakačila vrata i preokrenula me, što je uzrokovalo pad. Moj ACL i ranije ozljede nemaju nikakve veze s padom,” napisala je skijašica.

Unatoč tragediji, Vonn nije pokazala kajanje. “Već sam sama činjenica što sam stajala na startu i imala šansu za pobjedu bila je pobjeda sama po sebi. Znala sam da je utrkivanje rizik, oduvijek je bilo i oduvijek će biti izuzetno opasan sport,” dodala je.

Lindseyin otac, Alan Kildow, izjavio je za Associated Press da, ako ovisi o njemu, njezina karijera više neće uključivati natjecanja: “Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere. Dokle god ja mogu odlučivati, više neće biti natjecanja u skijanju za Lindsey.”

Tijekom liječenja u bolnici u Trevisu, gdje je Vonn hitno prevezena helikopterom nakon pada u Cortini, uz nju su bili otac i članovi obitelji brat i dvije sestre. Bolnica je u nedjelju kasno navečer objavila da je operacija lijeve noge obavljena, a Američki skijaški tim potvrdio je da je Vonn u stabilnom stanju.

