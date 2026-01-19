Autor Thompsonova hita o zabrani na Euru: 'Lobiji očito rade svoj posao'

Neslužbena himna hrvatske rukometne reprezentacije, pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" koju izvodi Marko Perković Thompson, neće se više puštati na Europskom prvenstvu u Švedskoj. Iz Europske rukometne federacije službeno kažu: "Pjesma na utakmici s Gruzijom je puštena, a nije bila na dostavljenom popisu, što nije dopušteno".

Prije utakmice s Nizozemskom pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" orila se među navijačima, koji žale što je neće moći ćuti i preko zvučnika u dvorani.

Odluka da se više ne pušta donesena je nakon utakmice s Gruzijom.

Europska rukometna federacija tvrdi da Thompsonova pjesma nije bila na službenom popisu za tu utakmicu, ali je ipak puštena. Čim su je čuli, nekoliko gledatelja je sve to prijavilo EHF-u.

'Zahtjev je više puta odbijen'

Iz Europske rukometne federacije za RTL kažu: „Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se ta pjesma pusti i taj je zahtjev više puta odbijen. Zahtjevi za puštanje pjesama u kratkom roku nisu predviđeni. To što je na kraju ipak puštena, nije se trebalo dogoditi.“

I to, kažu, ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa.

Zašto pjesma nije bila na popisu, i kako je ipak puštena, u Hrvatskom rukometnom savezu objašnjava predsjednik Tomislav Grahovac: „Niti znam kako je došlo do sastavljanja play liste, sastavlja ju EHF, a kamoli da znam na koji je način ta pjesma puštena. Nemam nikakve informacije o tome.“

Sve pjesme unaprijed potvrđuje Rukometna federacija, i to je njezina odgovornost, kao i organizatora. Jer kažu: „Jedini cilj zabavnog programa jest pružiti najbolje moguće iskustvo svima u dvorani. To je smjernica prema kojoj se sastavljaju popisi pjesama i program.“

Predsjednik HRS-a Grahovac prisjeća se: „ Ako je ta pjesma bilo izvođena na prvenstvu u Hrvatskoj, ne vidim što bi nekome ovdje u Europi to smetalo, ali ako je nekome to smetnja to je njegov problem.“

'Lobiji rade svoj posao'

Thompson se na društvenim mrežama oglasio samo dvjema riječima "Naprijed Hrvatska" pred novu utakmicu. Za autora pjesme Nenada Ninčevića pjesma je čista ljubav i ističe: „Mogu se samo nasmijati… Lobiji očito rade svoj posao, temeljito i, koliko vidim, uspješno, ali zabrana 'Ako ne znaš šta je bilo' promašena je meta i rastojanje. Ovu pjesmu „Hrvatske Ruže“ izvode na svakom našem nastupu.“

Spreman je, kaže, opet zapjevati kada se rukometaši vrate i šalje im poruku: „Dečki razvalite vi, a mi vas opet čekamo, ako bude trebalo na Trgu.“

Kako doznajmo nakon svega iz Europske rukometne federacije su odlučili da danas neće puštati niti jednu nacionalnu pjesmu, i to ne samo na hrvatskoj utakmici, već i na drugim.