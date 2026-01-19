I Vlada se očitovala o spornom momentu s rukometnog Eura: 'Neprihvatljivo je...'

O slučaju pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo' koja nije puštena na Europskom prvenstvu, a koji trenutačno prati hrvatska javnost već su se oglasili i EHF, i HRS ali i sam predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac koji je za RTL Danas sve i komentirao.

O svemu je Net.hr upitao i hrvatsku Vladu te ministarstvo turizma i sporta, odnosno kakav je njihov stav oko (ne)puštanja spomenute pjesme.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Ministar Tonči Glavina u kontaktu je s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza Tomislavom Grahovcem, prema čijim riječima trenutačno ne postoji službena obavijest vezana uz zabranu puštanja spomenute pjesme na Europskom prvenstvu u rukometu koje je u tijeku.

Ukoliko bi se zabrana ipak pokazala točnom, ističemo kako je ministar Glavina stava da zabrane bilo koje vrste nisu dobre te da je neprihvatljivo zabranjivati izvođenje pjesme koja je neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša, a koja je usto i ranije već bila emitirana na prvenstvima sličnog karaktera", stoji u odgovoru.

Grahovac: 'Koncentrirani smo na utakmicu'

Podsjetimo, ranije danas predsjednik HRS-a rekao je:

"Nemam nikakve informacije, osim onog što sam samo pročitao na portalima i tu moja sva saznanja počinju i završavaju, a o bilo kakvoj pozadini uistinu ne znam. Ono što vam mogu reći da smo mi maksimalno koncentrirani na utakmicu protiv Nizozemske. Nama je danas bitno da pobijedimo da bi ostali na prvenstvu i doista ne želim dozvoliti da nam bilo tko remeti našu koncentraciju i fokus na ono zbog čega smo došli ovdje, a to je isključivo rukomet", poručio je za RTL Danas.

Dodajmo i da je portal Net.hr dobio je sinoć službenu potvrdu EHF-a, krovne rukometne europske organizacija da su zabranili puštanje pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" izvođača Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža na Europskom rukometnom prvenstvu u švedskom Malmöu.

"Ta pjesma nikada nije bila dio zabavnog koncepta ovog rukometnog Eura. Tijekom utakmice Gruzija – Hrvatska, hrvatska delegacija u više je navrata tražila da se pjesma pusti, no taj je zahtjev svaki put bio odbijen. Činjenica da je na kraju ipak puštena je nesretna i nije se smjela dogoditi. To ne odražava vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja. No, još jednom želimo naglasiti da ta pjesma nikada nije bila dio službene playliste ovog Eura", stajalo je u dopisu EHF-a.

Iz HRS-a su se ranije danas, i to po drugi put oglasili i rekli da nisu informirani o tome tko je i kako sastavljao "play listu" glazbe za utakmice 17. Europskog rukometnog prvenstva niti imaju kompetencija za to.

"Animiranje gledatelja u dvorani za Europsku rukometnu federaciju (EHF) radi profesionalna kompanija Hey there people. Sva naša koncentracija usmjerena je na današnji susret s Nizozemskom", poručili su.