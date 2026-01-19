Novi obrat u slučaju zabranjene pjesme: HRS se oglasio i jasno poručio tko je odgovoran

Slučaj zabrane pjesme koja je pratila hrvatske rukometaše dobio je novi nastavak. Nakon potvrde EHF-a i izjave predsjednika HRS-a Tomislava Grahovca za RTL Danas, redakcija Net.hr-a uputila je dodatni službeni upit Hrvatskom rukometnom savezu vezan uz sastavljanje glazbene playliste na Europskom prvenstvu.

Iz HRS-a su nam odgovorili kako nemaju nikakve informacije niti ovlasti vezane uz odabir glazbe u dvoranama. Kako navode, za animiranje gledatelja na Europskom prvenstvu zadužena je profesionalna kompanija 'Hey there people' angažirana od strane EHF-a, dok je sva koncentracija Saveza i reprezentacije usmjerena isključivo na utakmicu protiv Nizozemske.

Slučaj koji je odjeknuo rukometnim Eurom tako se nastavlja, a odgovornost za glazbeni dio programa jasno se prebacuje izvan nacionalnog saveza.

Podsječamo, Europska rukometna federacija (EHF), službeno je potvrdila portalu Net.hr da je na Europskom prvenstvu zabranila puštanje pjesme “Ako ne znaš šta je bilo” Marka Perkovića Thompsona.

Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac istaknuo je kako Savez nije dobio nikakvu službenu obavijest od EHF-a te da su sve informacije doznali iz medija, naglasivši da je fokus reprezentacije isključivo na utakmici protiv Nizozemske.

EHF u odgovoru za Net.hr tvrdi da pjesma nikada nije bila dio službene playliste prvenstva, da se nije smjela pustiti te da taj propust ne odražava vrijednosti natjecanja. Švedski Sportbladet navodi kako je puštanje pjesme izazvalo negodovanje dijela navijača, nakon čega je zabrana i potvrđena.

POGLEDAJTE VIDEO: Grahovac otkrio što zna o zabrani pjesme: 'Fokus nam je samo na jednu stvar'