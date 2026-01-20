Od analnih kuglica do hijalurona u gaćama: Do kuda su sve sportaši spremni ići za pobjedu?!

AFERA PENIS GATE /

Najluđa priča današnjeg dana: Penis gate. Malo više od dva tjedna do početka zimskih olimpijskih igara pojavile su se optužbe da skijaški skakači manipuliraju veličinom genitalija. U spolovilo navodno ubrizgavaju hijaluronsku kiselinu kako bi im se privremeno povećao volumen: ili za vrijeme mjerenja u gaće stavljaju glinu. Sve kako kako bi stekli aerodinamičku prednost. Svakakvim ilegalnim metodama sportaši pribjegavaju kako bi stekli nepoštenu prednost na natjecanjima.

Od analnih kuglica s kojima varaju u šahu, preko maratonke koja putuje podzemnom sve do najznamenitije prevare svih vremena: transfuzije vlastite krvi za vrijeme utrke. Više u prilogu...