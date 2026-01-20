FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AFERA PENIS GATE /

Od analnih kuglica do hijalurona u gaćama: Do kuda su sve sportaši spremni ići za pobjedu?!

Najluđa priča današnjeg dana: Penis gate. Malo više od dva tjedna do početka zimskih olimpijskih igara pojavile su se optužbe da skijaški skakači manipuliraju veličinom genitalija. U spolovilo navodno ubrizgavaju hijaluronsku kiselinu kako bi im se privremeno povećao volumen: ili za vrijeme mjerenja u gaće stavljaju glinu. Sve kako kako bi stekli aerodinamičku prednost. Svakakvim ilegalnim metodama sportaši pribjegavaju kako bi stekli nepoštenu prednost na natjecanjima. 

Od analnih kuglica s kojima varaju u šahu, preko maratonke koja putuje podzemnom sve do najznamenitije prevare svih vremena: transfuzije vlastite krvi za vrijeme utrke. Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
22:24
Borko Brunović
Zimske Olimpijske IgreAferaSportašiPrijevara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx