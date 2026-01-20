Procvat ili kaos? Jedna godina vlasti koja je promijenila Ameriku i uzdrmala svijet

"Budućnost je naša, a naše zlatno doba je tek počelo!", govorio je Donald Trump u Rotundi Kongresa prije točno godinu dana. Kakva su to bila obećanja! A onda i očekivanja.

"Od ovog dana nadalje, naša će zemlja cvjetati i ponovno biti poštovana u cijelom svijetu!", obećao je u inauguracijskom govoru.

I gdje smo godinu kasnije, pitali smo prvo Amerikance u Hrvatskoj. "U njegovu MAGA mjehuru ljudi vjeruju njegovoj poruci, prestali su vjerovati svojim očima i svojim novčanicima, i misle da je sve odlično, da se konačno zauzima za njih. Izvan tog mjehura, sve izgleda kao kompletni i totalni nered", kaže Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

"Ne možete pobjeći od svega što se događa, a jednostavno se čini da se stvari pogoršavaju svakog mjeseca. Nešto gore i nešto loše se događa u Americi svakog mjeseca, otkad je on ponovno postao predsjednik", kaže Niav Konno, Amerikanka koja već godinama živi u Hrvatskoj.

Da Trump ostavlja globalni trag primjećuje i Sanja Bogović, Hrvatica i Amerikanka koja godinama živi i radi u New Yorku kao porezna savjetnica. "Zaista se puno toga dogodilo. Definitivno je Trump uzburkao more u cijelom svijetu. Da li nas više poštuju, rekla bih da nas se više boje", kaže Sanja Bogović.

Ekonomija između obećanja i stvarnosti

Ajmo, za početak na ekonomiju, gdje je Trump obećavao brda i doline, za početak kraj inflacije i zaustavljanje rasta cijena. "Kod kuće vraćamo našu ekonomiju s ruba propasti!

Vraćam te visoke cijene naniže vrlo brzo!", govorio je u spotovima. I što se dogodilo - gorivo jest jeftinije za 3,5% nego u isto doba lani, ali zato je struja poskupila za 6,7 posto, gotovo jednako skuplje su i zdravstvene usluge, dok su hrana, meso, riba i jaja, skuplji četiri posto.

"Mislim da se nisu dogodile te dramatične promjene koje je Trump obećavao, ali nije ni gore. Cijene su tu negdje, neke su stvari i dalje jako skupe, recimo jaja i mlijeko", ističe Sanja Bogović.

Da bi se približio običnim ljudima, Trump je, recimo, malo, kao, radio u McDonaldsu. "Nije samo vidio fritezu, vidio je svjež početak za Ameriku", pričao je narator. "Da, gospodarstvo i dalje funkcionira, ali funkcionira na rubu bezdana. Dakle, nije super", kaće Brown.

Imigracija i ICE: Tvrda politika s teškim posljedicama

Posebno nije super za imigrante. Otkad je Trump preuzeo vlast, dva i pol milijuna ljudi bez dokumenata je deportirano, dobrovoljno ili silom, mnoge su ICE agenti izvlačili iz kuće, pred očima djece rođene u Americi. U neke gradove Trump je slao i vojsku, uz stalno ponavljanje tvrdnje da su "fokusirani na ubojice, dilere droge, mentalno bolesne ubojice".

Upravo suprotno, neki kažu da se agenti ICE-a ponašaju kao Trumpova privatna paravojska. Uspoređuju ih i sa Gestapom. "Rade pretrese bez naloga, odvode ljude bez pravnog postupka, oni su već sada pravno neodgovorni", tumači Brown.

I zato ne čudi da je sve više prosvjeda protiv ICE-a, pogotovo nakon što je agent u Minneapolisu upucao Amerikanku, majku troje djece. A tek odnosi sa svijetom? Gdje tu početi, možda s tvrdnjom da je zaustavio osam ratova. "Zamislite, riješili smo spor između Azerbajdžana i Albanije na primjer", govorio je u rujnu.

Vanjska politika, ratovi i nove globalne napetosti

Albanija - Armenija, kao da to u Americi razlikuju, kao i da znaju da Kosovo i Srbija nisu u ratu,

iako Trump i taj rat stavlja među tih osam. Ili, kako ga je sinoć imitirao komičar Seth Meyers, "zaustavio sam osam ratova, uključujući 'Infinity War', 'World War Z', 'The War of the Roses' i, naravno, 'Star Wars'. Zamislite, nekad ste gledali u zvijezde i bilo je toliko.... lasera.

A sada se svijet pita hoće li krenuti u novi rat oko Grenlanda. Jer iako već tamo smije držati koliko god vojske hoće, ne on ga baš želi. "Ne mislim da će mi se Europljani previše suprotstavljati. Gledajte, mi Grenland moramo imati. To se mora riješiti. Oni ga ne mogu zaštititi", rekao je sinoć.

I da, u svoj Odbor za mir, pandan UN-u, zove Putina, a na Macronovo odbijanje o dugogodišnjem savezniku govori ovako: "Ono što ću učiniti jest da, ako budu neprijateljski raspoloženi, uvest ću carinu od 200% na njegova vina i šampanjce, onda će se pridružiti".

Da, šteta po tradicionalna savezništva već je učinjena. Ali s Trumpom nikad ne znaš. "Želi Grenland, možda se predomisli. Možda Europska unija izmisli novu Nagradu za mir, pa on odluči da je ponovno za mir. Jednostavno ne znamo", zaključuje na kraju Cody McClain Brown.

Znamo da sutra ima govor u Davos. I kao svaki njegov korak, sa strepnjom će ga pratiti cijeli svijet.