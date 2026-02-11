Povezivali su ga s Hajdukom, a sada je na korak do potpisa za velikana iz regije

Ime Marka Dugandžića prošlog je ljeta snažno odjeknulo u hrvatskoj nogometnoj javnosti. Spominjalo se kako je za 31-godišnjeg napadača, rođenog u Osijeku, interes pokazao Hajduk, no njegov put tada je otišao u drugom smjeru.

Iskusni napadač posljednji je angažman imao u južnokorejskom Seoulu, a početkom ove godine raskinuo je ugovor s klubom te je trenutačno slobodan igrač. Upravo ta činjenica otvorila je prostor za novi transfer, i to u susjedstvu.

Prema navodima rumunjskog izvora GSP, Dugandžić je već postigao načelni dogovor s FK Sarajevo te bi uskoro mogao odjenuti dres kluba s Koševa. Budući da je bez ugovora, u glavni grad Bosne i Hercegovine stigao bi bez odštete.

Situacija u sarajevskom klubu dodatno je aktualizirala potragu za napadačkim rješenjem. Naime, Bordo klub je prije dva dana objavio kako je Renan Oliveira zadobio ozljedu na treningu zbog koje će određeno vrijeme izbivati s terena. Brazilcu je dijagnosticirana ozljeda poprečnog nastavka dvaju kralježaka u slabinskom dijelu kralježnice.

Trener Sarajeva Mario Cvitanović jučer je posjetio ozlijeđenog napadača i poželio mu brz oporavak, dok klub paralelno radi na pojačanjima u ofenzivnom dijelu momčadi.

Sve upućuje na to da bi Dugandžić uskoro mogao postati novo ime na Koševu.

