Zlatan se propisno osramotio pa počeo paničariti: Zbog ovoga mu se smije cijeli svijet

Zlatan Ibrahimović, nogometna ikona poznata po svojoj nepogrešivoj samouvjerenosti i gotovo mitskom statusu, jedna je od glavnih zvijezda Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026. Ipak, tijekom snimanja promotivnog materijala na snježnim vrhovima, čak je i on doživio trenutak koji ga je podsjetio da su zakoni fizike ponekad jači i od najvećih legendi.

Promocija Igara s nogometnim potpisom

Kao jedno od zaštitnih lica Igara i nositelj olimpijskog plamena, Ibrahimović je sudjelovao u snimanju uvodnog videa za BBC Sport pod nazivom "Zašto biti normalan, kad možeš biti najbolji?". Snimanje se odvijalo u spektakularnom, ali i negostoljubivom ambijentu, na obroncima planina iznad Cortine d'Ampezzo. Cilj je bio spojiti njegovu nogometnu vještinu sa zimskim krajolikom, prikazujući ga kako tehnicira loptom na neravnom i skliskom snježnom terenu, odjeven u punu zimsku opremu.

Za mnoge njegove obožavatelje, scena Zlatana koji s lakoćom kontrolira loptu usred snježne mećave bila je samo još jedna potvrda njegove dominacije. Sve je izgledalo kao savršeno režiran spektakl u kojem on ponovno demonstrira svoju superiornost nad svime, pa i nad prirodom. No, planinski teren imao je drugačije planove.

Priroda uzvratila udarac

U videu koji je kasnije objavljen, a koji prikazuje scene iza kulisa, zabilježen je trenutak koji je brzo postao viralan. Pri samom kraju planiranog trika, Ibrahimović je pokušao petom atraktivno poslati loptu prema kameri. Međutim, jedan krivi dodir bio je dovoljan da se sve otme kontroli. Lopta mu je pobjegla i, nošena gravitacijom, počela se nekontrolirano kotrljati niz strmu padinu.

Na snimci se jasno čuje kako Ibrahimović panično viče: "Ne, ne, ne, ne idi dolje!" dok bespomoćno promatra kako lopta nestaje u daljini. Nakon što je postalo jasno da je bitka izgubljena, okrenuo se prema snimateljskoj ekipi i uz smijeh se ispričao, komentirajući kako teren "nije izgrađen za legende" te da je "prilično agresivan". Cijelu situaciju dodatno je začinio objavom na društvenim mrežama, gdje je napisao: "Tko je nađe, neka je zadrži".

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić na izvanrednoj presici potvrdio raskid Hajduka s Goranom Vučevićem