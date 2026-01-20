FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EUROPA UZVRAĆA /

Trump objavio Macronove privatne poruke i ilustraciju da je Grenland - američki!

Američki predsjednik ne posustaje, želi Grenland pod svaku cijenu i u tome je sve žešći uoči sutrašnjeg dolaska u Europu. U švicarskom luksuznom skijalištu Davosu na gospodarskom forumu susrest će se s europskim čelnicima, no ni oni mu nisu ostali dužni! A svijet nije ostao bez još jednog nediplomatskog poteza Trumpa, koji je objavio privatnu prepisku s francuskim predsjednikom Macronom. Odgovor mu je stigao u izdanju Top Guna...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
19:52
Ana Mlinarić
Donald TrumpEmmanuel MacronGrenlandDavos
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx