Šibenik dobiva flotu električnih autobusa! Butković otkrio kad će biti isporučeni

Šibenik koji je donedavno imao oskudnu mrežu javnog prijevoza, kreće u nabavku električnih autobusa.

Danas je potpisan ugovor za nabavku njih 12 koji će stajati 8 milijuna i 700 tisuća eura od čega su oko 7 milijuna eura bespovratna sredstva. Ekološki prijevoz će biti povoljniji i za građane.

Građani će se voziti za 1 euro

Na sadašnje subvencije priprema se i novi cjenik po kojemu bi umirovljenici trebali plaćati prijevoz jednako kao i studenti - 1 euro.

"Taj komunalni prijevoz je i materijalno, cjenovno prihvatljiv. Dakle, štitimo najugroženije, dakle u prvom redu umirovljenike, studente i djecu, ali i sve građane Grada Šibenika jer je on u velikoj mjeri subvencioniran. Građani Šibenika svih struktura se voze po povlaštenim cijenama", kazao je Željko Burić (HDZ), gradonačelnik Šibenika.

O važnom projektu koji se provodi diljem Hrvatske reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić razgovarala je s ministrom prometa Olegom Butkovićem

Alternativni prijevoz na električnu energiju.Što to sad znači za Šibenik?

Činjenica jest da smo mi uz pomoć Nacionalnog programa za oporavka i otpornosti pokrenuli taj program za 17 hrvatskih gradova, a jedan grad je i Šibenik, Ovaj projekt predstavlja stratešku tranziciju prelaska na alternativni pogon što podrazumijeva i smanjenje emisija, smanjenje buke, kvalitetniji i sigurniji gradski prijevoz i vjerujem da će Šibenčani, ali i turisti to osjetiti. Evo potpisan je ugovor za 12 autobusa i do lipnja bi trebali biti isporučeni.

Šibenik dobiva više autobusa nego Split

Koji su ostali gradovi koji dobivaju prijevoz?

Za Zagreb smo potpisali nedavno, tamo je najviše autobusa. Tu su i Rijeka i Osijek, svi veći gradovi u Hrvatskoj. I Split, gdje ćemo potpisati u subotu ugovor za nabavku novih autobusa. Ima i manjih sredina. Ali evo kad pogledamo Šibenik, on dobiva 12, a Split 10 autobusa.

Jesu li autobusi već naručeni?

Javna nabava je, koliko čujem, pokrenuta. Naravno, bilo je potrebno potpisati ugovor o bespovratnim sredstvima kako bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija, a to je danas učinjeno i do lipnja će biti isporučeni.