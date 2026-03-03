FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREUKUSNO /

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
×
Foto: RTL

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u

3.3.2026.
10:26
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je jučer Romina probila led i osvojila visokih 75 bodova za svoju večeru, danas je na redu za kuhanje Mirjana Cvrtila. Ova 60-godišnja umirovljenica živi u kući sa svojim suprugom te vodi brigu o domaćim životinjama, vrtu i okućnici. Ljubav prema kuhinji otkrila je u još mladim danima i, iako voli kuhati tradicionalna jela, ne boji se i isprobati nešto novo.

„Ja bih sebe opisala kao vedru osobu, volim društvo, volim kuhati, volim peći, imam veliku obitelj, dva sina, šestero unučadi“, ponosno kaže Mirjana i dodaje kako su njeni prioriteti u životu suprug i obitelj te da svi skupa zajedno uživaju. „Naša baka je jako dobra, jako kreativna i jako dobro kuha“, kažu Mirjanini unuci.

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
Foto: RTL

„Mirjana je dosta simpatična, vedra, vesela, komunikativna i mislim da je iskrena“, kaže Mario, a Romina dodaje: „Ja mislim da je njen prostor kao da neka tinejdžerka tamo živi da ima svega i svačega.“

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
Foto: RTL

Mirjana će za večeru iskoristiti domaće namirnice, a salatu pripremiti s povrćem iz vlastitog vrta. Svoje predjelo nazvala je 'Okus šumske magije', glavno jelo 'Duo za prste polizati', a desert 'Mirjanina tajna slojeva diže mi se diže'.

„Danas od Mirjane očekujem spektakl“, kaže Mario, a sama domaćica dodaje kako jedva čeka večeru, koja će biti za prste polizati.

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
Foto: RTL

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Večera Za 5Voyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx