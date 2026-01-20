Farmacija u službi aviokompanija: Zahvaljujući Ozempicu - avioni će trošiti manje goriva

MOOOLIM!? /

Znate li kome bi avioprijevoznici uskoro mogli zahvaliti jer moraju manje trošiti na gorivo? Ozempicu i drugim lijekovima za mršavljenje. Tvrtka Jeffries izračunala je da bi ovim tempom Amerika mogla imati 10 posto mršavije društvo, što znači dva posto lakše avione. Pa prema njihovo jednadžbi: ako putnici gube na težini, avioni su lakši i treba im manje goriva. Izračunali su da bi tako najvećim američkim kompanijama Ozempic mogao uštedjeti čak 580 milijuna dolara.