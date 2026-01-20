FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUCI GLEDALI SNIMKU /

Portugalski 'bombarder' strašno pogodio pokraj Nielsena pa dobio žestoko u glavu

Danska i Portugal u međusobnom okršaju igraju za pobjednika Skupine B. Portugal bi u slučaju poraza s jako visokom razlikom, mogao i ispasti. Velika borba u Herningu donijela je i nekoliko žestokih prekršaja. Martim Costa je lansirao jedan projektil s devet metra kojeg ni Nielsen nije mogao obraniti, ali je kod udarca dobio u glavu. Suci su pregledavali snimku i nakon toga se odlučili za 'samo' dvije minute isključenja. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
21:51
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx