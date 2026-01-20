Portugalski 'bombarder' strašno pogodio pokraj Nielsena pa dobio žestoko u glavu

SUCI GLEDALI SNIMKU /

Danska i Portugal u međusobnom okršaju igraju za pobjednika Skupine B. Portugal bi u slučaju poraza s jako visokom razlikom, mogao i ispasti. Velika borba u Herningu donijela je i nekoliko žestokih prekršaja. Martim Costa je lansirao jedan projektil s devet metra kojeg ni Nielsen nije mogao obraniti, ali je kod udarca dobio u glavu. Suci su pregledavali snimku i nakon toga se odlučili za 'samo' dvije minute isključenja.